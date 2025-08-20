Adolescente asesinada por su padre lo había denunciado ante el INAU y el hombre cumplió medidas cautelares hasta mayo

Luna, la adolescente de 13 años asesinada el martes por su padre en Maldonado, lo había denunciado ante el INAU en el 2023 por violencia doméstica.

Tras un proceso judicial se le habían impuesto al hombre medidas cautelares que se cumplieron hasta mayo de este año, cuando la menor expresó a su abogada el deseo de volver a vincularse con su padre y su madre adoptiva.

El padre, un coronel retirado del Ejército, tuvo a Luna en Uganda y la trajo en el 2015. En Uruguay vivía con él y con su esposa de su padre, quien hizo las veces de madre adoptiva.

Así lo explicó este miércoles la presidenta del INAU Claudia Romero en una conferencia de prensa realizada en Maldonado.

Romero contó que el primer contacto de Luna con el INAU fue en noviembre de 2022, cuando vivía con su padre y su madre adoptiva en Salto.

Allí, un día se escapó y fue a una dependencia del INAU a pedir ayuda, dijo Romero.

“Había una historia de violencia doméstica en su casa”, explicó la presidenta del INAU. En ese momento la menor quedó en un hogar del INAU, en Salto.

En setiembre de 2023 la niña sale del hogar del INAU y con su familia se van a vivir a Maldonado.

Pero según Romero, en un paseo la niña va a un hogar del INAU y denuncia “un episodio de violencia del señor”, su padre.

Ya en Maldonado, vinculada con los hogares del INAU, “la niña pierde el contacto con su madre adoptiva y surge una tía que pide la tenencia”.

En ese momento reaparece el padre y la madre adoptiva y se entabla un juicio por la tenencia de la menor.

Allí es cuando el caso llega a la Justicia y se aplican medidas cautelares sobre el padre, hasta mayo de este año.

“Cuando el INAU va con Luna a la audiencia (a fines de mayo de este año) ella expresa que no tiene intención de revincularse con su padre, pero cuando está con su defensora le dice que sí, que quiere revincularse con su papá. Ahí surge este cambio de actitud de Luna”, explicó la presidenta del INAU.

“En realidad no era que quería revincularse, quería participar de algunas actividades familiares y no podía porque estaban las medidas cautelares”, agregó Romero.

“Frente a esa decisión, se adopta que en mayo, cuando se iban a levantar las medidas cautelares, y que de acuerdo a lo que presentaba Luna podían seguir, no se levantan, se da un mes de prórroga, hasta el 24 de junio, para que el INAU establezca cómo va a ser el proceso de revinculación”, agregó Romero.

En ese proceso es que pasa el tiempo y este martes19 de agosto el padre va a un centro donde Luna era atendida por una fonoaudióloga y le dice que se vaya con él.

La menor dice que quiere esperar a su madre adoptiva, entonces el hombre vuelve con un arma de fuego y le dispara varias veces. Luna muere en el lugar. Minutos después el hombre se dispara en la cabeza y muere cuando era atendido por médicos.