SALUD PÚBLICA

Lustemberg dijo que variantes de covid se han dado en cuadros leves; MSP prorrogó un mes vacunación contra la gripe

"No han generado ni aumento de hospitalizaciones ni de cuadros graves. Generalmente, tienen un comportamiento leve, por lo menos, desde que las detectamos el fin de semana hasta ahora", afirmó la ministra.

vacuna-vacunacion-covid.jpg

Lustemberg indicó que "ya están circulando" en el país. Sin embargo, "no ha habido un aumento de casos de covid, pero los cuadros son de forma leve los que se presentan", sostuvo.

Respecto a los síntomas, la ministra dijo que son los de resfrío, dolor de garganta, cuadro de impregnación viral y fiebre. La jerarca exhortó a las personas que cursen enfermedades respiratorias sin fiebre, con resfrío y tos a usar tapabocas para no contagiar a familiares y compañeros de trabajo, y consultar a un médico. Además, recomendó el lavado de manos y el uso de alcohol en gel.

Lustemberg instó a las personas que tienen indicación de la vacuna contra el covid que se apliquen la dosis correspondiente de forma gratuita en cualquier vacunatorio del país solo con el número de cédula.

Además, destacó la decisión del MSP de prorrogar por un mes el plazo de la vacunación antigripal, ante los muchos casos de gripe, en algunos casos con cuadros graves, afirmó. Aún hay 80.000 dosis disponibles.

La ministra exhortó a las embarazadas, entre las semanas 32 y 36, a vacunarse contra el virus sincicial respiratorio, porque son los dos virus que predominan en cuadros que generan casos de internación y cuadros graves en niños pequeños.

Sobre las nuevas variantes detectadas en el país, Lustemberg aclaró que "no han generado ni aumento de hospitalizaciones ni de cuadros graves. Generalmente, tienen un comportamiento leve, por lo menos, desde que las detectamos el fin de semana hasta ahora".

Temas de la nota

