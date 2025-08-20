RECIBÍ EL NEWSLETTER
Circula en Uruguay variantes Frankenstein y Nimbus de covid-19: los síntomas y características

Tanto Nimbus como Frankenstein fueron identificadas antes en Brasil y la segunda también circula en Argentina desde julio.

Las variantes Frankenstein y Nimbus del covid-19 circula en Uruguay, informó el Ministerio de Salud Pública ( MSP). De todas formas, aclaró que no hubo hasta el momento aumento en las hospitalizaciones ni en la mortalidad.

La variante Nombus es la NB.1.8.1 fue identificada en mayo por la Organización Mundial de la Salud y ahora está en Uruguay, y se caracteriza por "una severidad estimada leve", señala el comunicado de Salud Pública.

La Frankenstein es la XFG, que se encuentra mayormente en India, es una "recombinación de dos sublinajes de Ómicron".

Los síntomas son dolor de garganta intenso, fatiga y fiebre leve.

"En Uruguay, la secuenciación genómica de 12 muestras de centros centinela confirmó la presencia de variantes del clado 25C XFG.2 y XFG.3 conocidas como Frankenstein, así como de Nimbus. También se identificaron recombinantes del linaje XFC y otros linajes ya detectados en la primera mitad del año", informó el MSP. "Se plantea que estas nuevas variantes podrían tener mayor transmisibilidad y cierta evasión de anticuerpos, aunque las vacunas actualizadas para JN.1 mantienen eficacia protectora", agrega.

Tanto Nimbus como Frankenstein fueron identificadas antes en Brasil y la segunda también circula en Argentina desde julio. En Uruguay, la circulación general de Covid-19 es baja, aproximadamente del 2%.

"En este período predominan otros virus respiratorios como Influenza y VRS", afirmó el MSP.

