"Es una carga por la espalda imprudente para mí": el audio del VAR sobre el penal a favor de Racing ante Peñarol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) difundió este miércoles el audio del VAR con el que el árbitro del partido Racing -Peñarol, Wilmar Roldán, definió cobrar un penal a favor del equipo argentino.

La infracción que cobró el árbitro se dio en el minuto 80 del partido. "Se produce una disputa aérea por el balón. El árbitro observa que el atacante de camiseta blanca y celeste, recibe una falta imprudente por parte del defensor, quien actúa sin precaución al impactar con el brazo en la nuca y realiza una carga al atacante por la espalda, por lo que el árbitro sanciona tiro penal", indica el video de Conmebol.

En el chequeo, el VAR "confirma la decisión original de campo, tiro penal sin tarjeta" sobre la jugada de Emanuel Gularte sobre Adrián Martínez.

"Es una carga por la espalda imprudente para mí", sostiene el árbitro del VAR.

Peñarol perdió ante Racing en el Cilindro de Avellaneda y se quedó afuera de la Copa Libertadores en los octavos de final. El anfitrión clasificó a cuartos y se enfrentará a Vélez.