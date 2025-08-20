RECIBÍ EL NEWSLETTER
COPA LIBERTADORES

"Es una carga por la espalda imprudente para mí": el audio del VAR sobre el penal a favor de Racing ante Peñarol

Peñarol quedó afuera de la Copa Libertadores tras enfrentarse a Racing en los octavos de final. El anfitrión clasificó a cuartos y jugará contra Vélez.

penal-peñarol-captura-conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) difundió este miércoles el audio del VAR con el que el árbitro del partido Racing-Peñarol, Wilmar Roldán, definió cobrar un penal a favor del equipo argentino.

La infracción que cobró el árbitro se dio en el minuto 80 del partido. "Se produce una disputa aérea por el balón. El árbitro observa que el atacante de camiseta blanca y celeste, recibe una falta imprudente por parte del defensor, quien actúa sin precaución al impactar con el brazo en la nuca y realiza una carga al atacante por la espalda, por lo que el árbitro sanciona tiro penal", indica el video de Conmebol.

En el chequeo, el VAR "confirma la decisión original de campo, tiro penal sin tarjeta" sobre la jugada de Emanuel Gularte sobre Adrián Martínez.

Foto: AFP
Seguí leyendo

Peñarol eliminado: Racing le ganó 3 a 1 y pasó a cuartos de final de la Copa Libertadores

"Es una carga por la espalda imprudente para mí", sostiene el árbitro del VAR.

Peñarol perdió ante Racing en el Cilindro de Avellaneda y se quedó afuera de la Copa Libertadores en los octavos de final. El anfitrión clasificó a cuartos y se enfrentará a Vélez.

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado. Escena del crimen en el centro de Maldonado.
tragedia en maldonado

Adolescente traída desde Uganda por su padre estaba en proceso de vinculación con INAU: él la mató en una clínica de Maldonado
RAMBLA MÉXICO Y PERINETTI

Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda
MALDONADO

Adolescente asesinada por su padre lo había denunciado a INAU y el hombre cumplió cautelares hasta mayo
FILICIDIO Y SUICIDIO

Murió el militar retirado que se disparó en la cabeza tras asesinar a tiros a su hija de 13 años en Maldonado
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Circula en Uruguay variantes Frankenstein y Nimbus de covid-19: los síntomas y características

Te puede interesar

Lustemberg dijo que variantes de covid se han dado en cuadros leves; MSP prorrogó un mes vacunación contra la gripe video
SALUD PÚBLICA

Lustemberg dijo que variantes de covid se han dado en cuadros leves; MSP prorrogó un mes vacunación contra la gripe
Andrea Tuana sobre filicidio en Maldonado: Quizá con una tobillera esta niña hoy estaría viva video
ASOCIACIÓN EL PASO

Andrea Tuana sobre filicidio en Maldonado: "Quizá con una tobillera esta niña hoy estaría viva"
Es una carga por la espalda imprudente para mí: el audio del VAR sobre el penal a favor de Racing ante Peñarol video
COPA LIBERTADORES

"Es una carga por la espalda imprudente para mí": el audio del VAR sobre el penal a favor de Racing ante Peñarol

Dejá tu comentario