Una adolescente está grave tras tirarse desde el techo del Hospital de Artigas; se escapó en salida de INAU

Una adolescente trans de 15 años quedó en estado grave luego de tirarse desde el techo del Hospital de Artigas, en la noche del lunes.

Se trata de una adolescente que es interna del hogar femenino de INAU de ese departamento e ingresó al predio de ASSE al escaparse de una salida didáctica, indicaron fuentes de la institución. Fue sobre las 20:00 horas.

Ingresó al predio, pero de acuerdo a lo informado, no llegaron a tiempo a donde estaba, subió una escalera que lleva a un tanque de agua en el techo y se arrojó. La altura allí es de 15 metros.

Fue asistida por los médicos de la emergencia del hospital y fue intervenida quirúrgicamente. Ahora permanece en CTI en una sociedad médica del departamento. Las lesiones fueron intraabdominales y se fracturó una pierna.

La adolescente estuvo internada antes en el hospital, por situaciones relacionadas a su salud mental.

La joven proviene de un complejo contexto familiar. Su madre fue víctima de femicidio en julio de 2021. La adolescente, entonces de 12 años, estaba presente ante el hecho. Su padre, autor del hecho, fue acorralado por la policía quitándose la vida.