Adolescente imputado tras incautación de 27 kilos de droga y cargadores; es hijo de una policía

El adolescente era buscado por una rapiña que se cometió en julio en el barrio Lezica, misma zona donde se hicieron allanamientos esta semana.

Foto: Subrayado. La Policía hizo tres allanamientos este jueves en Lezica.

Un adolescente de 17 años fue imputado luego de la incautación de 27 kilos de droga y cargadores en Lezica. El menor es hijo de una policía y fue enviado a dependencias del Inisa hasta conocer su sentencia.

La investigación empezó al pasado 4 de julio luego de que un hombre y una mujer fueran rapiñados en la zona de Lezica. El hombre resultó herido de bala tras el asalto. A partir de allí la policía comenzó a investigar par dar con los rapiñeros. La investigación permitió identificar a dos y el pasado jueves se llevaron adelante tres allanamientos en ese barrio.

En esos allanamientos, en una casa, se encontró droga y municiones. En total se incautaron 27 de kilos de pasta base, una pistola, tres cargadores una moto y más de 200 municiones. En el procedimiento fueron detenidos un total de tres personas, todos menores e hijos de una policía, pero solo uno de ellos estaba requerido por la rapiña. El detenido quedó a disposición del fiscal Pablo Rivas, que en las ultimas horas logró su imputación.

El adolescente fue imputado por la presunta comisión de una infracción gravísima tipificada en la ley penal como un delito de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación y el uso de armas en concurso con dos infracciones gravísimas tipificadas como dos delitos de lesiones personales agravadas, un delito de tráfico de estupefacientes y tráfico interno de armas y municiones. El menor fue enviado a dependencias del Inisa como medida cautelar hasta que se conozco su condena luego de un juicio.

La investigación por el caso continúa.

