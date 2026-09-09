Un residencial denunció a un trabajador por abuso sexual contra un hombre de 86 años

La Fiscalía reúne pruebas para avanzar en la investigación.

Un residencial ubicado en Prudencio de Pena esquina Campbell, en Parque Batlle, denunció a uno de sus trabajadores por un presunto abuso sexual contra un residente de 86 años.

El caso fue descubierto este lunes, sobre las 21:00. Según la información policial a la que accedió Subrayado, una trabajadora observó la situación en la habitación del hombre. Tanto el trabajador como el residente tenían la ropa baja y la funcionaria advirtió posibles señales de un abuso sexual.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, el residencial hizo la denuncia ante la Policía y desvinculó en el momento al trabajador, de 45 años.

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La Fiscalía dispuso que se informara a la familia del residente, que tiene alzhéimer, e intervino el Juzgado de Familia. Además, pidió relevar las cámaras de vigilancia del interior del residencial.

Familiares del hombre dijeron a la Policía que, días antes, les había contado que lo manoseaban y que habían notado un cambio en su conducta.

El trabajador denunciado fue indagado por la Policía, pero por el momento no fue detenido. Ante la Policía, dijo que se trató de un malentendido y afirmó que se encontraba en la habitación porque le estaba mostrando unas erupciones que tenía en la piel.

La Fiscalía reúne pruebas para avanzar en el caso.

Consultadas por Subrayado, las autoridades del residencial prefirieron no realizar declaraciones.