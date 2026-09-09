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PUERTO DE MONTEVIDEO

Corre el plazo de 72 horas que el gobierno le dio al sindicato y a TCP para que acuerden un nuevo convenio y termine el conflicto

El martes de noche el gobierno puso un plazo de 72 horas (tres días) para que la empresa TCP y el sindicato se pongan de acuerdo en un nuevo convenio colectivo y terminen con el conflicto que lleva meses.

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Desde el martes de noche corre el plazo de 72 horas que el gobierno le dio a la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) y al sindicato de trabajadores para que se pongan de acuerdo en el contenido de un nuevo convenio colectivo y pongan así fin a un conflicto que lleva varios meses y que ha tenido muchas jornadas de paro que afectaron el comercio internacional de Uruguay.

El plazo fue comunicado a las partes por el ministro de Trabajo Juan Castillo y la ministra de Transporte Lucía Etcheverry en la reunión que terminó el martes de noche.

“La operativa necesita estar funcionando y por eso precisábamos convocar, dar un plazo para que se establezca el acuerdo en la negociación colectiva que venían llevando adelante, que está trancado, y obviamente ahí es donde aparece el plazo de 72 horas que estamos dando para que se procure buscar, trabajando a full, esa salida”, dijo en rueda de prensa el ministro Castillo.

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Y agregó que “mientras tanto” se le pidió al sindicato garantizar “servicios mínimos dentro de la terminal de contenedores”.

“El esfuerzo que estamos haciendo es porque creemos que hay una salida”, concluyó respecto al plazo de tres día que el gobierno dio a las partes.

La empresa Katoen Natie, socia mayoritaria en TCP (la Administración Nacional de Puertos tiene el 20% de la empresa) pidió al gobierno que declare la esencialidad de los servicios de carga de contenedores en el puerto de Montevideo como forma de evitar nuevos perjuicios con las medidas de paro que ha llevado adelante el sindicato.

En la misma línea se ha expresado la oposición. El Partido Nacional analizó el conflicto el martes de tarde y este miércoles, en la reunión mano a mano con el presidente Yamandú Orsi, el presidente del Directorio blanco Álvaro Delgado le planteará la necesidad de declarar la esencialidad en el puerto como forma de asegurar la continuidad del comercio internacional del país.

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