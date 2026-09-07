Condenaron a 30 años de cárcel a "El Pelón" por cuatro homicidios; una de sus víctimas fue una enfermera en playa Verde

Fue condenado a 30 años de cárcel José Carlos Machado González, alias "El Pelón", por cuatro homicidios , entre los que está el de la enfermera asesinada en una rapiña en Playa Verde en setiembre de 2025.

La Fiscalía solicitó en principio 30 años de cárcel y 15 de medidas de seguridad eliminativas, sin embargo, hubo un proceso simplificado y la condena quedó en 30 años en total.

Los delitos son los cuatro homicidios, sumado a dos delitos de rapiña y porte de arma de fuego por reincidente.

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"Estamos ante un caso de un claro desprecio por la vida humana", dijo el fiscal del caso, Luis Álvez. "Él reconoció los hechos que había cometido", añadió.

"Con el prontuario que tiene 'El Pelón', con la cantidad de homicidios, entiendo que pasaría a ser el asesino serial más prolífero en la historia del país", dijo Leandro Arévalo, el abogado de la familia de la enfermera Thalía.

EL PRONTUARIO DE "EL PELÓN"

El 1º noviembre de 2008, con 15 años fue internado en el INAU por un homicidio en grado de tentativa ocurrido en Montevideo. Luego quedó libre. El 10 julio de 2009, por venta de drogas fue reintegrado al INAU.

Por un homicidio, el 3 julio de 2010 fue nuevamente internado, pero el juez lo dejó libre. Tres meses después, en octubre de 2010, cometió otro homicidio, esta vez en Canelones y volvió al INAU. Poco después, un juez lo dejó en libertad.

El 5 enero de 2011 volvió al INAU por rapiña y un homicidio. Ese crimen fue a un repartidor de cigarrillos de 55 años en Colonia Nicolich, Canelones. Por este caso, la Suprema Corte de Justicia decidió sancionar al juez que había otorgado la libertad a “El Pelón”.

Era enero de 2011 y le faltaban dos meses para cumplir la mayoría de edad. Con el tiempo sumó anotaciones por drogas y rapiñas, así como por incendio, delito por el que estuvo preso.

Como mayor tuvo otras detenciones, procesado con prisión y luego puesto en libertad, todos estos antecedentes fueron en Canelones.

El 2 de febrero de 2016 fue a prisión por delito de abigeato agravado. El 29 diciembre 2019 volvió por lesiones graves, especialmente agravadas en reiteración real, con delito de hurto.

El 18 de mayo de 2021 fue enviado a prisión por violencia doméstica, incendio y lesiones personales. El 24 marzo 2023 fue por suministro de drogas.

Salió de la cárcel en 2024 y en 2025 pasó a estar requerido por tres homicidios registrados en setiembre: el crimen de un hombre de 33 años, en Colonia Nicolich; el homicidio de un hombre de 31 años ocurrido el barrio Estadio en Pando; y por el de Talíha, de 26 años, en Playa Verde. En setiembre lo imputaron por estos y por un cuarto, ocurrido en 2021.

Durante la audiencia de imputación, el fiscal Fernando Valerio lo calificó de asesino serial en la audiencia, en su defensa de la prisión preventiva. "Es un peligro para la sociedad", sostuvo, de acuerdo al corresponsal de Subrayado en Canelones, Eduardo Castro.

Era el delincuente más buscado del país. Fue detenido tras una persecución policial que transcurrió durante 3 kilómetros, por un camino vecinal, cerca de Mendoza Chico, a la altura del kilómetro 83 de ruta 5, informó Subrayado.