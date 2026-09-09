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Tras intento de femicidio, Udelar extendió suspensión de clases hasta el sábado y llamó a reflexionar sobre violencia de género

Las actividades curriculares de grado y posgrado se retomarán el lunes 14 de setiembre. La medida alcanza a toda la Universidad de la República.

Foto: FocoUy. Universidad de la República, Udelar.

Foto: FocoUy. Universidad de la República, Udelar.

La Universidad de la República (Udelar) suspendió las actividades curriculares de grado y posgrado hasta el sábado 12 de setiembre inclusive, luego del intento de femicidio ocurrido el martes 1.° de setiembre en la Facultad de Medicina. Las clases habían sido suspendidas hasta el martes y ahora la medida fue extendida.

Las clases se retomarán el lunes 14 de setiembre. El Consejo Directivo Central resolvió que los días 9, 10 y 11 de setiembre "sean destinados a instancias de reencuentro, intercambio y reflexión en los distintos centros de estudio, con participación de estudiantes, docentes y funcionarios técnicos, administrativos y de servicios (TAS)".

Los servicios universitarios podrán habilitar excepcionalmente durante esos días actividades curriculares que involucren a docentes del exterior o que estén vinculadas a funciones de asistencia o extensión.

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Udelar resolvió suspender las clases hasta el martes 8 tras el intento de femicidio en Facultad de Medicina

Además, el Consejo Directivo Central pidió a los consejos y comisiones directivas de los servicios que "planifiquen acciones inmediatas contra la violencia basada en género, mientras se elabora y aprueba un plan institucional con acciones transversales para toda la Udelar".

El Consejo reconoció las “insuficiencias y desafíos que persisten en las respuestas institucionales en contra de la violencia de género” y reafirmó su disposición a fortalecer las políticas de género dirigidas a la comunidad universitaria.

El intento de femicidio ocurrió el martes 1.° de setiembre, cuando un joven de 19 años atacó con un cuchillo a una compañera de la misma edad dentro de la Facultad de Medicina, ubicada en el barrio Aguada.

La joven recibió heridas en el abdomen y el rostro. Fue asistida y se recupera en su casa. Hasta la noche de este martes, aún no había declarado ante la Fiscalía.

El agresor fue detenido y trasladado a una clínica psiquiátrica de su prestador de salud debido a una descompensación. Fiscalía aguardaba su evolución médica para poder tomarle declaración.

La investigación del caso está a cargo de Fiscalía y las autoridades lo caratularon como un intento de femicidio.

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