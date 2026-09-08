Fiscalía pidió 8 años de prisión para conductor involucrado en siniestro fatal en Camino de los Arrayanes

La Fiscalía de Maldonado pidió ocho años de prisión para el conductor implicado en el siniestro de tránsito fatal de Camino de los Arrayanes, de acceso y salida a Piriápolis, en el que fallecieran Agustín Cajtak y Lola Ferreres, ambos de 18 años que eran pareja.

El siniestro ocurrió el 2 de noviembre de 2025. El otro automovilista, de 22 años, había sido imputado por homicidio culpable. El hecho se produjo sobre las 4:30 de la madrugada en inmediaciones del kilómetro 2,500 del camino, cuando dos autos chocaron de frente.

En el vehículo del imputado iban dos personas de 22 y 24 años, quienes terminaron gravemente heridas. La imputación se dio el 20 de abril por un delito de homicidio culpable y se le aplicaron medidas limitativas durante 180 días, mientras avanzaba la investigación.

El caso se encuentra bajo la órbita del fiscal Jorge Vaz.