La Fiscalía de Maldonado pidió ocho años de prisión para el conductor implicado en el siniestro de tránsito fatal de Camino de los Arrayanes, de acceso y salida a Piriápolis, en el que fallecieran Agustín Cajtak y Lola Ferreres, ambos de 18 años que eran pareja.
Fiscalía pidió 8 años de prisión para conductor involucrado en siniestro fatal en Camino de los Arrayanes
El siniestro ocurrió el 2 de noviembre de 2025 cuando el vehículo que conducía el imputado chocó de frente contra el auto en el que iba la pareja de Agustín Cajtak y Lola Ferreres, de 18 años. El conductor había sido imputado por homicidio culpable.
El siniestro ocurrió el 2 de noviembre de 2025. El otro automovilista, de 22 años, había sido imputado por homicidio culpable. El hecho se produjo sobre las 4:30 de la madrugada en inmediaciones del kilómetro 2,500 del camino, cuando dos autos chocaron de frente.
En el vehículo del imputado iban dos personas de 22 y 24 años, quienes terminaron gravemente heridas. La imputación se dio el 20 de abril por un delito de homicidio culpable y se le aplicaron medidas limitativas durante 180 días, mientras avanzaba la investigación.
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El caso se encuentra bajo la órbita del fiscal Jorge Vaz.
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