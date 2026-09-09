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INVERSIÓN PRIVADA

Empresa dueña de Montecon presentó un proyecto para el puerto de Montevideo por 900 millones de dólares

La empresa Neltume Ports (Montecon) presentó al gobierno un proyecto para el puerto de Montevideo por USD 900 millones para desarrollar la Montevideo Container Terminal (MCT).

Proyecto para el puerto de Montevideo presentado por Neltume Ports, Montecon.

Proyecto para el puerto de Montevideo presentado por Neltume Ports, Montecon.

La empresa Neltume Ports, propietaria del operador portuario Montecon en el puerto de Montevideo, presentó al gobierno un proyecto para desarrollar la Montevideo Container Terminal (MCT) con una inversión prevista de 900 millones de dólares.

De acuerdo a un comunicado de la empresa, la obra propone “infraestructura de última generación, capacidad para más de un millón de TEUs al año y una apuesta de largo plazo por la competitividad, el empleo y el crecimiento de Uruguay”.

Se trataría de “una nueva terminal especializada de contenedores cuya iniciativa privada fue presentada al gobierno de Uruguay para su evaluación”, dice el comunicado, y agrega: “la propuesta constituye la mayor inversión portuaria privada planteada en el país y refleja la confianza de la compañía en el potencial logístico y comercial de Uruguay”.

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“El proyecto busca impulsar una nueva etapa para el puerto de Montevideo, fortaleciendo su capacidad para consolidarse como un hub estratégico para el comercio exterior y las cadenas logísticas regionales con la mayor eficiencia operativa de la costa este Atlántica”, dice la empresa.

“Estamos convencidos de que esta iniciativa privada responde a una necesidad concreta del sistema portuario uruguayo. La propuesta busca contribuir a mejorar la competitividad del Puerto de Montevideo, ampliar su capacidad para atender el crecimiento del comercio exterior y acompañar la estrategia de apertura comercial que impulsa el país. Con esta infraestructura, Montevideo se convertirá en un hub clave para Argentina, Brasil y Paraguay, y estar en el centro del comercio internacional de la región”, señaló Fernando Reveco, gerente de Desarrollo de Negocios de Neltume Ports.

“La iniciativa fue presentada formalmente a la Presidencia de la República bajo el nombre Montevideo Container Terminal (MCT), iniciando así su proceso de evaluación por parte de las autoridades uruguayas”, indica el comunicado.

Esta propuesta se conoce en momentos en que se espera dar por terminado el diferendo entre el gobierno y Montecon, que derivó en una demanda internacional.

También surge en medio de un conflicto de varios meses entre el sindicato y Terminal Cuenca del Plata (TCP), principal operador del puerto de Montevideo.

La nueva iniciativa privada plantea “aproximadamente 940 metros de línea de atraque para 2 buques post panamax de última generación e incluyendo muelle especializado para cargas de trasbordo en barcazas, 38 hectáreas de superficie operativa, accesos independientes, tecnología y sistemas avanzados de seguridad, con capacidad para movilizar hasta 1.150.000 TEU al año”, dice el comunicado, y agrega: “su desarrollo permitirá ampliar significativamente la capacidad operativa del puerto de Montevideo y reforzar su papel como hub logístico para la región”.

La propuesta estima que “durante su construcción la obra generará 1800 puestos de trabajo, impulsando la actividad económica vinculada al sector portuario”, dice la empresa Neltume Ports.

“Estamos proponiendo una inversión privada capaz de marcar un antes y un después para el Puerto de Montevideo y de transformarle en un hub regional para el Río de la Plata. Este proyecto va a generar empleo de calidad, impulsar el desarrollo logístico y fortalecer el posicionamiento de Uruguay como un actor relevante en el comercio marítimo regional. Ahora corresponde que las autoridades evalúen sus méritos conforme a la normativa vigente”, aseguró el gerente de Desarrollo de Negocios de Neltume Ports.

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