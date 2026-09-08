"Yo pediría la cadena perpetua para él", dijo la madre de la enfermera asesinada por "El Pelón"

La madre de la enfermera asesinada por el delincuente " El Pelón " en playa Verde habló sobre la condena a 30 años de cárcel que se alcanzó este lunes en Canelones.

"Como madre, yo pediría la cadena perpetua para él, que en Uruguay no existe", expresó María, aunque también dijo de dentro de las posibilidades, los 30 años eran lo que esperaban.

Su hija, Thalía, fue asesinada el 12 de setiembre de 2025, un día antes de su cumpleaños. Casi un año después, el asesino fue condenado por ese y otros tres casos de homicidio.

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"Esto es una cosa que hay que dar vuelta la página, pero tampoco me la va a devolver. Es algo que teníamos que cerrar y no verlo más que es lo fundamental, y deseo que el karma de mi hija no lo deje vivir en paz", señaló y remarcó que para ella debería ser una pena más grande.

"Va a salir con 60 y pico de años y eso no tiene regreso a la sociedad, va a ser siempre lo mismo", agregó.

María también habló sobre el recuerdo de su hija: "Era muy querida, muy trabajadora. Ella siempre estaba".

"Se me hizo muy difícil sobrellevar esto y trato de ser fuerte, de seguir, pero la verdad que es inexplicable, no te puedo decir lo malo que es para una madre", agregó.