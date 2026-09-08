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Persecución policial en Villa Española terminó con un detenido y la incautación de un arma, municiones y un celular

El detenido, de 39 años, circulaba en una camioneta y al ver a los efectivos se dio a la fuga a alta velocidad. Fue interceptado en 21 de Abril y Fray Manuel de Úbeda.

Jefatura de Policía de Montevideo

Jefatura de Policía de Montevideo

La Policía detuvo a un hombre que circulaba en una camioneta y que tras darse cuenta de la presencia de los efectivos se dio a la fuga a alta velocidad.

Funcionarios de GIR de la Seccional 13ª detuvieron al individuo de 39 años que circulaba en una camioneta tras una persecución que terminó en 21 de Abril y Fray Manuel de Úbeda, en el barrio Villa Española.

Los efectivos le incautaron un bolso con un revólver Taurus calibre 32, 8 municiones y un teléfono celular.

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Delincuentes robaron una camioneta, fueron perseguidos por la Policía y chocaron con un camión; uno quedó atrapado y el otro se dio a la fuga corriendo

El hombre, que carece de antecedentes penales, fue trasladado a una dependencia policial quedando a disposición de la Justicia.

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