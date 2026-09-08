La Policía detuvo a un hombre que circulaba en una camioneta y que tras darse cuenta de la presencia de los efectivos se dio a la fuga a alta velocidad.
Persecución policial en Villa Española terminó con un detenido y la incautación de un arma, municiones y un celular
El detenido, de 39 años, circulaba en una camioneta y al ver a los efectivos se dio a la fuga a alta velocidad. Fue interceptado en 21 de Abril y Fray Manuel de Úbeda.
Funcionarios de GIR de la Seccional 13ª detuvieron al individuo de 39 años que circulaba en una camioneta tras una persecución que terminó en 21 de Abril y Fray Manuel de Úbeda, en el barrio Villa Española.
Los efectivos le incautaron un bolso con un revólver Taurus calibre 32, 8 municiones y un teléfono celular.
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El hombre, que carece de antecedentes penales, fue trasladado a una dependencia policial quedando a disposición de la Justicia.
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