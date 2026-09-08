Persecución policial en Villa Española terminó con un detenido y la incautación de un arma, municiones y un celular

Jefatura de Policía de Montevideo

La Policía detuvo a un hombre que circulaba en una camioneta y que tras darse cuenta de la presencia de los efectivos se dio a la fuga a alta velocidad.

Funcionarios de GIR de la Seccional 13ª detuvieron al individuo de 39 años que circulaba en una camioneta tras una persecución que terminó en 21 de Abril y Fray Manuel de Úbeda, en el barrio Villa Española.

Los efectivos le incautaron un bolso con un revólver Taurus calibre 32, 8 municiones y un teléfono celular.

El hombre, que carece de antecedentes penales, fue trasladado a una dependencia policial quedando a disposición de la Justicia.

Temas de la nota persecución

detenido

Villa Española