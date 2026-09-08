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PARLAMENTO

Diputados del Frente Amplio y de Cabildo Abierto presentaron campaña para prevenir el consumo de marihuana

La campaña que presentaron en conferencia de prensa diputados del Frente Amplio y de Cabildo Abierto forma parte del acuerdo para votar la Rendición de Cuentas. Tendrá alcance nacional y por varios medios.

marihuana cigarro

Diputados del Frente Amplio (FA) y de Cabildo Abierto presentaron una campaña de medios para prevenir el consumo de marihuana. Lo hicieron en el marco del acuerdo político alcanzado entre ambos partidos para aprobar por mayoría el proyecto de ley de Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes. El proyecto ahora se analiza en el Senado.

Silvana Pérez, de Cabildo Abierto y Federico Preve, del Frente Amplio, destacaron el acuerdo que surgió tras una reunión entre el presidente Yamandú Orsi y el líder de CA Guido Manini Ríos, y señalaron que la campaña tendrá alcance nacional. El objetivo es advertir de los efectos adversos que tiene el consumo de marihuana.

La campaña estará dirigida tanto a la población en general como a grupos etarios específicos, como los jóvenes y adolescentes.

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En este sentido, el director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) Martín Rodríguez, aseguró que la venta legal de marihuana en farmacias, regulada por el Estado hace más de una década, no implicó un aumento del consumo.

“No hay un aumento del consumo de cannabis que sea asociado al cambio regulatorio que nuestro país tuvo hace más de una década”, dijo en la conferencia de prensa junto a diputados del FA y Cabildo.

Aseguró que “el consumo se ha estabilizado, y para algunos grupos específicos, como adolescentes, se puede ver que esa estabilidad da paso a un decrecimiento del consumo de cannabis”.

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