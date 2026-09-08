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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Pasa el frío y sube la temperatura en los próximos días: hasta 26º en el norte y 20º en el sur

El pronóstico de Nubel Cisneros prevé un martes frío y con neblinas, pero el miércoles comienza a subir la temperatura hasta llegar el jueves a 26º en el norte y 20º en Montevideo y zona metropolitana.

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De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta muy fría con heladas y luego formación de neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo ligeramente nublado, comenzando a moderarse las temperaturas en la noche.

El miércoles la mañana estará fría a fresca con bancos de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará ligeramente cálida en el norte y templada en el resto del país, con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia el final del periodo.

El jueves comienza frío con cielo parcialmente nublado y algunas neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con mucha nubosidad, desmejorando en la noche por el norte.

domingo frio a fresco con heladas agrometeorologicas e importante descenso de temperatura en la noche
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Domingo frío a fresco con heladas agrometeorológicas e importante descenso de temperatura en la noche

Martes 8

Zona Norte: máxima 19º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 4º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º

Miércoles 9

Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 19º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 9º

Jueves 10

Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 12º

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