De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta muy fría con heladas y luego formación de neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo ligeramente nublado, comenzando a moderarse las temperaturas en la noche.
Pasa el frío y sube la temperatura en los próximos días: hasta 26º en el norte y 20º en el sur
El pronóstico de Nubel Cisneros prevé un martes frío y con neblinas, pero el miércoles comienza a subir la temperatura hasta llegar el jueves a 26º en el norte y 20º en Montevideo y zona metropolitana.
El miércoles la mañana estará fría a fresca con bancos de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará ligeramente cálida en el norte y templada en el resto del país, con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia el final del periodo.
El jueves comienza frío con cielo parcialmente nublado y algunas neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con mucha nubosidad, desmejorando en la noche por el norte.
Domingo frío a fresco con heladas agrometeorológicas e importante descenso de temperatura en la noche
Martes 8
Zona Norte: máxima 19º y mínima 6º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 4º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º
Miércoles 9
Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 19º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 9º
Jueves 10
Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 22º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 12º
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