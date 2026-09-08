Pasa el frío y sube la temperatura en los próximos días: hasta 26º en el norte y 20º en el sur

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta muy fría con heladas y luego formación de neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo ligeramente nublado, comenzando a moderarse las temperaturas en la noche.

El miércoles la mañana estará fría a fresca con bancos de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará ligeramente cálida en el norte y templada en el resto del país, con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia el final del periodo.

El jueves comienza frío con cielo parcialmente nublado y algunas neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con mucha nubosidad, desmejorando en la noche por el norte.

Martes 8 Zona Norte: máxima 19º y mínima 6º Zona Sur: máxima 16º y mínima 4º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º Miércoles 9 Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º Zona Sur: máxima 19º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 9º Jueves 10 Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º Zona Sur: máxima 22º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 12º

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