Apagón analógico: cómo saber si tu televisor dejará de funcionar, qué hacer y cuál es la única ciudad que no cambiará

El Poder Ejecutivo resolvió el cese definitivo de las transmisiones de televisión analógica en la banda VHF en todo el país a partir de las 23:59 horas del 25 de setiembre de 2026.

Los televisores que pueden verse afectados por el cambio son aquellos que actualmente muestran, en la señal de Canal 10, el mensaje: “A partir del 25/09/26, esta señal dejará de transmitirse. Sintonícenos en nuestro canal digital”.

Para seguir viendo los canales de aire, el televisor deberá contar con un sintonizador digital. Si no lo tiene, se podrá incorporar uno para prolongar su vida útil y recibir la señal digital, que será la única que ofrecerán los canales de aire.

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El apagón tendrá una excepción en Bella Unión, Artigas. Debido a que esa ciudad no cuenta con cobertura de televisión digital comercial, el cese de las transmisiones analógicas quedará en suspenso hasta que se verifique la disponibilidad de señal.

La Ursec será consultada al respecto. La situación no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2029, informó el gobierno.

Una vez producido el cese de las emisiones de radiodifusión para la televisión analógica de cada titular de servicios de televisión comercial, finalizarán la correspondiente autorización y la asignación otorgada para el uso de las frecuencias de la banda VHF.