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PÉRDIDAS TOTALES

Bomberos trabaja en voraz incendio en ferretería de Maldonado con peligro de propagación a viviendas linderas

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que las pérdidas son totales. En algunos momentos se escucharon explosiones que pusieron en alerta a los vecinos.

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Un voraz incendio afecta a esta hora una ferretería ubicada en avenida Aiguá, a pocos metros de bulevar Artigas, en la ciudad de Maldonado.

Personal de Bomberos trabaja en el lugar para evitar extinguir las llamas y evitar que se propaguen a vivienda linderas.

Unidades de emergencia médico móvil y dos camiones de Bomberos se encuentran en la escena.

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