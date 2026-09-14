Un voraz incendio afecta a esta hora una ferretería ubicada en avenida Aiguá, a pocos metros de bulevar Artigas, en la ciudad de Maldonado.
Bomberos trabaja en voraz incendio en ferretería de Maldonado con peligro de propagación a viviendas linderas
Información primaria a la que accedió Subrayado indica que las pérdidas son totales. En algunos momentos se escucharon explosiones que pusieron en alerta a los vecinos.
Personal de Bomberos trabaja en el lugar para evitar extinguir las llamas y evitar que se propaguen a vivienda linderas.
Unidades de emergencia médico móvil y dos camiones de Bomberos se encuentran en la escena.
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