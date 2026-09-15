Siniestro laboral fatal: la víctima quedó atrapada debajo de un auto en un taller mecánico

Murió un hombre de 46 años en un siniestro laboral en Progreso, informó la Jefatura de Canelones.

El taller donde ocurrió el hecho está ubicado en avenida Artigas y Durazno, y hasta allí fue la Policía, tras ser notificada.

La víctima, un mecánico, estaba debajo de un vehículo que estaba sobre un elevador cuando quedó atrapada.

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Otras personas de la zona colaboraron para retirar el vehículo, pero una unidad médica constató el fallecimiento del hombre en el lugar.

En la escena, trabajó Bomberos, incluido su departamento Pericial y Policía Científica. Entre las tareas de investigación por el caso está la inspección al funcionamiento de la maquinaria que estaba en uso por parte de la víctima.

Fiscalía de Las Piedras está a cargo del caso.