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PUERTO DE MONTEVIDEO

Sindicato de TCP realiza el primer paro desde que el gobierno resolvió establecer servicios mínimos

“Durante la medida permanecerá trabajando únicamente el personal necesario para cumplir con el régimen de servicios mínimos actualmente vigente”, indicó Katoen Natie.

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El sindicato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) resolvió un paro, el primero desde que el gobierno resolvió establecer que se cumplan servicios mínimos en el puerto ante medidas gremiales.

La medida la anunció Katoen Natie, en sus redes sociales, y lo confirmaron desde el sindicato a Subrayado.

El paro es por tiempo indeterminado y se da en el marco del conflicto por el convenio colectivo en este sector del puerto.

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“Durante la medida permanecerá trabajando únicamente el personal necesario para cumplir con el régimen de servicios mínimos actualmente vigente”, indicó Katoen Natie.

“Ante esta situación, TCP adoptará todas las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento de dichos servicios mínimos, procurando preservar la seguridad de las operaciones y reducir el impacto sobre los buques, las cargas, los transportistas y demás usuarios de la Terminal”, agregó.

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