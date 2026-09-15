Televisión se dejará de transmitir en forma analógica y la ministra de Industria explicó cambios que verán usuarios

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, informó que el gobierno decretó el denominado "apagón analógico". Esto significa que la televisión dejará de transmitirse de forma analógica y pasará a señal digital. La fecha pautada es el 25 de setiembre.

"Lo que hicimos fue algo que veníamos planteando o que la realidad tecnológica de Uruguay venía pidiendo hace más de 12 años y por diferentes motivos, porque no todo el mundo tenía la misma tecnología, podíamos tener una fecha certera donde cambiábamos básicamente lo que tiene que ver con tecnología analógica a digital", indicó la ministra.

Para tomar la resolución definitiva, a través de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) se conversó con "todos los actores del sistema, que están todos de acuerdo en que esto ocurra".

Para quien mira la televisión, el cambio se notará en aquellos que todavía utilizaban la señal analógica y no así para quienes ya veían en digital.

"Tiene que ver con un cambio de tecnología y un cambio de calidad en la imagen. La gente que ya tiene y hace uso de imágenes que tienen que ver con tema satelital o digital, no va a notar ninguna diferencia, pero la gente que sí utilizaba tecnología analógica, va a ver una diferencia en la imagen porque la calidad es mejor", señaló.