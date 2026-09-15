La ministra de Industria, Fernanda Cardona, informó que el gobierno decretó el denominado "apagón analógico". Esto significa que la televisión dejará de transmitirse de forma analógica y pasará a señal digital. La fecha pautada es el 25 de setiembre.
Televisión se dejará de transmitir en forma analógica y la ministra de Industria explicó cambios que verán usuarios
La ministra de Industria señaló que este era un paso que "Uruguay venía pidiendo hace más de 12 años" y que ahora "todos los actores del sistema" estuvieron de acuerdo.
"Lo que hicimos fue algo que veníamos planteando o que la realidad tecnológica de Uruguay venía pidiendo hace más de 12 años y por diferentes motivos, porque no todo el mundo tenía la misma tecnología, podíamos tener una fecha certera donde cambiábamos básicamente lo que tiene que ver con tecnología analógica a digital", indicó la ministra.
Para tomar la resolución definitiva, a través de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) se conversó con "todos los actores del sistema, que están todos de acuerdo en que esto ocurra".
Control Remoto y Alfonso Carbone
Para quien mira la televisión, el cambio se notará en aquellos que todavía utilizaban la señal analógica y no así para quienes ya veían en digital.
"Tiene que ver con un cambio de tecnología y un cambio de calidad en la imagen. La gente que ya tiene y hace uso de imágenes que tienen que ver con tema satelital o digital, no va a notar ninguna diferencia, pero la gente que sí utilizaba tecnología analógica, va a ver una diferencia en la imagen porque la calidad es mejor", señaló.
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