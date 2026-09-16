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EMPRESA DEBE CONTROLAR Y NOTIFICAR A MTSS

"Los servicios mínimos se están cumpliendo, por ahora, con normalidad", afirmó director de ANP en TCP

La empresa es la encargada de controlar el cumplimiento de los servicios mínimos, que todos los cargos estén cubiertos, y debe notificar la situación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

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Los servicios mínimos en Terminal Cuenca del Plata (TCP) se cumplen, por ahora, con normalidad ante el paro por tiempo indeterminado definido este miércoles de tarde por el sindicato de trabajadores, aseguró Jorge Pozzi, director de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en TCP.

"Efectivamente, los servicios mínimos que habían quedado pactados a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se están cumpliendo, por ahora, con normalidad", indicó.

Pozzi sostuvo que el sindicato y los operadores portuarios (terminal de contenedores, transportistas y navieras) trabajan con la normalidad posible antes las restricciones de los servicios mínimos.

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La empresa es la encargada de controlar el cumplimiento de los servicios mínimos, que todos los cargos estén cubiertos, y debe notificar la situación al MTSS.

En cuanto a la negociación del nuevo convenio colectivo, Pozzi aseguró que "la situación está incambiada", aunque espera que haya acuerdo para que los trabajadores tengan su convenio colectivo y que la actividad en la terminal de contenedores sea con total normalidad.

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