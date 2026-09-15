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MARCELO METEDIERA

Presidente de Unasev explicó los cambios a las reglas de preferencia en el tránsito propuestos por el gobierno

La modificación propuesta establece que si un vehículo circula por una preferencial y al doblar se encuentra con que en la transversal hay un cartel de "Pare" o "Ceda el paso", mantendría la preferencia.

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El gobierno propone cambios en las reglas de preferencia que rigen en el tránsito. El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, explicó de qué se tratan esas modificaciones.

Metediera indicó que las preferencias de giro se dan en las calles preferenciales, que son aquellas que en las esquinas de las perpendiculares hay carteles de "Pare" o "Ceda el paso".

El artículo 17 de la Ley 18.191 de tránsito y seguridad vial establece en su numeral segundo que al acercarse a una intersección tiene preferencia el que circula por la derecha. El numeral cuatro marca que si hay un cartel de "Pare" o "Ceda el paso", la preferencia cambia y tiene que parar quien tiene el cartel. Por último, el sexto numeral indica que si se cambia el sentido de dirección o la marcha se pierde la preferencia.

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En ese sentido, la modificación propuesta establece que si un vehículo circula por una calle preferencial y al doblar se encuentra con que en la vía transversal hay un cartel de "Pare" o "Ceda el paso", mantendría la preferencia pese a cambiar de dirección. Si no existe esa señalización, quien dobla perdería la preferencia, como lo establece actualmente la normativa.

Metediera explicó que entre los beneficios que traerá a la población el cambio propuesto al Poder Legislativo está el subsanar una situación de duda que hay a nivel nacional. Además, mejora la seguridad vial al no exponer a las personas a maniobras confusas y permite generar vías de circulación.

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