Un preso fue asesinado en el ex Comcar: su compañero de celda lo atacó con un corte carcelario

Ex Comcar, carcel Santiago Vázquez.

Un preso de 31 años fue asesinado este martes en la Unidad 10 de la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar). Fue atacado por su compañero de celda con un corte carcelario, según surge de la investigación.

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que el herido murió cuando estaba siendo trasladado a un hospital. Estaba preso por varias rapiñas —al menos una, especialmente agravada— y hurtos, también agravados.

El presunto homicida está a disposición de la Fiscalía, que podrá inculparlo y, en caso de lograr una condena, se le sumará al tiempo de reclusión actual.

El último homicidio ocurrido en el ex Comcar había sido el 13 de enero: la víctima fue un hombre de 37 años, quien también fue apuñalado.