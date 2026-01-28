Un preso de 31 años fue asesinado este martes en la Unidad 10 de la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar). Fue atacado por su compañero de celda con un corte carcelario, según surge de la investigación.
Un preso fue asesinado en el ex Comcar: su compañero de celda lo atacó con un corte carcelario
El hombre de 31 años fue apuñalado y murió camino al hospital.
Fuentes del caso dijeron a Subrayado que el herido murió cuando estaba siendo trasladado a un hospital. Estaba preso por varias rapiñas —al menos una, especialmente agravada— y hurtos, también agravados.
El presunto homicida está a disposición de la Fiscalía, que podrá inculparlo y, en caso de lograr una condena, se le sumará al tiempo de reclusión actual.
Seguí leyendo
Tres baleados en la madrugada en Maroñas y Jardines: uno es un adolescente de 17 años y está grave
El último homicidio ocurrido en el ex Comcar había sido el 13 de enero: la víctima fue un hombre de 37 años, quien también fue apuñalado.
Temas de la nota
Lo más visto
Robo en un shopping
Funcionario diplomático retiró dinero de un cajero dentro de un shopping y un guardia de seguridad se lo robó
INUMET
Meteorología emitió una advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas
inumet
Meteorología actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes; rige para ocho departamentos
en pocitos
Rapiñaron un local de tecnología en un shopping: uno de los delincuentes fue retenido por un guardia
CONFERENCIA DEL MEF
Dejá tu comentario