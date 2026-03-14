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TERRANCE COLE

"La búsqueda ha terminado", celebró la DEA sobre la detención de Marset, el "Pablo Escobar de la era moderna"

Terrance Cole, responsable de la Administración de Control de Drogas, afirmó que la caída del narcotraficante uruguayo "representa un paso significativo hacia hacia América más segura".

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El director de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, Terrance Cole, aseguró este sábado que el arresto del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset "representa un paso significativo hacia hacia América más segura".

"Las acciones de este fin de semana reflejan la dedicación de los hombres y mujeres de la DEA y el poder de las alianzas sólidas", afirmó Cole, quien agradeció la colaboración de las autoridades bolivianas para la captura de Marset.

Cole recordó que hace casi un año, el 21 de mayo de 2025, Marset fue incluido en la lista de los fugitivos más buscados "con el compromiso de perseguirlo sin descanso y desmantelar su organización de narcotráfico". Ahora, Marset enfrentará cargos por tráfico de cocaína y lavado de activos en Estados Unidos.

La foto de Sebastián Marset detenido, esposado y ante la DEA antes de ser extraditado a Estados Unidos. Foto: Bolivia TV Oficial.
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"La DEA se enfoca en desarticular organizaciones criminales transnacionales y fortalecer la seguridad nacional al perseguir a los narcotraficantes en todos los niveles, incluyendo a los líderes responsables del tráfico de drogas y ganancias ilícitas a través de las fronteras, y de utilizar la violencia y el asesinato para impulsar sus operaciones globales", indicó.

"La búsqueda ha terminado", celebró la DEA en relación al descrito como "Pablo Escobar de la era moderna".

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