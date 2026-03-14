Un adolescente de 17 años fue imputado por asesinar a tiros a un joven de 19 en Cerro Norte

Un adolescente de 17 años fue imputado por haber asesinado a un joven de 19. El homicidio ocurrió casi a las cinco de la mañana del 29 de diciembre en la intersección de Vizcaya y La Paloma, en Cerro Norte .

El joven, que no tenía antecedentes penales, fue acribillado a balazos y en la escena habían quedado 13 casquillos de bala. Los trabajos de análisis e inteligencia del Departamento de Homicidios, de la Dirección de Hechos Complejos, llegaron a identificar a un adolescente de 17 años como el presunto autor de ese crimen.

En las últimas horas, este adolescente fue imputado con 150 días por el delito de homicidio muy especialmente agravado. Cumplirá la medida cautelar mientras continúa la investigación para llegar a la sentencia final, informó el Ministerio del Interior.

Seguí leyendo Caso de Jonathan Correa: ¿Qué trámite siguió la denuncia de la directora de la UTU por las lesiones del adolescente?

El menor fue detenido el jueves cuando los policías de Homicidios hicieron seis allanamientos en Cerro Norte con el objetivo de capturarlo.

En ese operativo, además, los investigadores se encontraron con dos pistolas, municiones de varios calibres, entre ellas, 223 y 762, que corresponden a armas de alto poder de fuego. También, encontraron unos 60 envoltorios de cocaína y pasta base, un ladrillo de marihuana, una balanza de precisión y dinero. Todo fue incautado y será objeto de investigación.