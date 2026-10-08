Un policía y otras tres personas detenidas por explotación sexual de menores; la investigación comenzó con una fuga de INAU

Un policía y otras tres personas fueron detenidas por explotación sexual de menores.

La investigación comenzó por la fuga de una adolescente de un hogar del INAU, el 18 de mayo. Tras el acceso al celular de la víctima, que fue cedido por un familiar, las autoridades pudieron dar con una trama de explotación sexual, en la que hay al menos dos víctimas, de 13 y 17 años, y cuatro detenidos.

El análisis de este teléfono permitió determinar que uno de los ahora detenidos había ofrecido publicar fotos de una de las menores en una página de escorts y cobrar un porcentaje a cambio. Además, le indicó que podía utilizar la casa de un conocido -otro de los detenidos- para tomarse las fotos y para las actividades de explotación sexual.

Seguí leyendo Jefe de Policía sostuvo que trabajan para garantizar respuestas "inmediatas" ante casos de homicidios

Las pericias también determinan vínculos entre los otros indagados.

Hubo cuatro allanamientos -tres en Montevideo y uno en Tacuarembó- y en estos se detuvo a dos de los implicados. La detención del policía se dio en el marco de la unidad en la que se desempeñaba, en URPM. También fue detenida una mujer.

En estos procedimientos incautaron celulares, munición 9mm, un celular, una balanza de precisión, una computadora y una cuadernola.

Los detenidos están a disposición de Fiscalía de Delitos Sexuales, a cargo de la doctora Verónica Bujarín. Este jueves, fueron conducidos ante la Justicia y se aguarda resolución.