El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente fuertes vigente para casi todo el país.
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Inumet actualizó doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente fuertes en casi todo el país
El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
ALERTA NARANJA
- Canelones: Migues, Montes, San Bautista, San Ramón y Tala.
- Cerro Largo: Arévalo, Esperanza, Quebracho y Tupambaé.
- Durazno: Todo el departamento.
- Flores: Todo el departamento.
- Florida: 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupá, Cerro Chato, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.
- Lavalleja: Todo el departamento.
- Maldonado: Todo el departamento.
- Paysandú: Todo el departamento.
- Río Negro: Todo el departamento.
- Rocha: Todo el departamento.
- Salto: Albisu, Biassini, Campo de Todos, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo y Termas del Daymán.
- Soriano: Mercedes y Risso.
- Tacuarembó: Achar, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco y Tambores.
- Treinta y Tres: Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Maria Albina, Mendizábal, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Valentines y Villa Sara.
ALERTA AMARILLA
- Artigas: Baltasar Brum, Colonia Palma, Diego Lamas y Sequeira.
- Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio HipÓdromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Melo, Plácido Rosas, Ramón Trigo, Toledo y Tres Islas.
- Rivera: Las Flores.
- Salto: Arapey, Belén, Cayetano, Fernández, Lluveras, Migliaro, Quintana y Termas del Arapey.
- Tacuarembó: Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, Caraguatá, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera y Tacuarembó.
- Treinta y Tres : Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Rincón y Vergara.
- Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Antonio, San Jacinto, San Luis, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Soca, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.
- Colonia: Todo el departamento.
- Florida: 25 de Agosto, Cardal y Independencia.
- Maldonado: Playa Grande, Punta Colorada y Punta Negra.
- Montevideo: Todo el departamento.
- San José: Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.
- Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Santa Catalina y Villa Soriano.
Ambas advertencias rigen hasta las 23 horas.
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