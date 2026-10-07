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MONTEVIDEO

Sigue la guerra narco en Villa Española: uno de los homicidios del martes fue contra otro integrante del clan Puglia

El alcalde del Municipio D, al que pertenece el barrio Villa Española, habló sobre cómo afecta la violencia a la vida en de los vecinos.

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Sigue la guerra narco en el barrio Villa Española y otro integrante de Los Puglia fue asesinado este martes. La última víctima se llamaba Leonardo Galli, tenía 24 años y un antecedente penal de 2023 por drogas. Fue, además, testigo del crimen de Thiago Milano Puglia, el niño de 12 años asesinado en el Parque Rodó, el 24 de julio.

Antes, el 4 de octubre, Carlos Andrés Migales, integrante de Los Puglia, fue asesinado en Buenos Aires por tres sicarios dentro de un apartamento. Se había ido de Uruguay en setiembre, escapando por otros intentos de homicidio contra él.

Otra víctima de este enfrentamiento es un niño de 8 años, Joaquín Albín, en 2024. Era hijo de Gustavo Albín.

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La banda de Los Puglia opera en Villa Española, estuvo asociada con Los Albín y enfrentada a Los Suárez y otros grupos criminales, por la disputa del narcotráfico.

La Policía investiga estos hechos.

Gabriel Velazco, alcalde del Municipio D al que pertenece Villa Española, habló con Subrayado sobre la repercusión de estos hechos en el barrio.

"Se sufre a nivel barrial muchísimo. Los vecinos quedan en estado de ansiedad y nerviosismo característico de estas etapas, que pensábamos que estos niveles de violencia habían bajado en los últimos tiempos, que fue real, bajó, con fuerte presencia policial en la zona, pero los desmanes suceden y lamentablemente nos encontramos con estas situaciones", dijo.

Explicó que estos casos generan que los niños asistan menos a las escuelas del barrio, sobre todo por considerarse que "hay una réplica después del homicidio. Hay una contestación. Entonces, todo el mundo espera al otro día algún hecho de violencia".

"Claramente el Municipio siempre termina siendo la primera puerta para los vecinos plantear sus inquietudes, sus quejas, sus demandas, y nosotros claramente también tenemos una relación permanente con el Ministerio del Interior, porque nos interesa que la zona se normalice lo más pronto posible", indicó.

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