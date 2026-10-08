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AMEGHINO Y ALASKA

Dos personas murieron tras esquivar un perro y chocar contra un árbol, en la zona del barrio La Teja

El hecho ocurrió en Florentino Ameghino y Alaska. Personal de Bomberos concurrió al lugar para retirar los cuerpos de las víctimas del vehículo.

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Dos hombres murieron en la tarde de este jueves en un siniestro de tránsito en las calles Florentino Ameghino y Alaska, en la zona del barrio La Teja.

Testigos dijeron a la Policía que el conductor dio un volantazo para esquivar un perro que se atravesó en la calle.

El vehículo circulaba muy rápido por lo que no pudo frenar a tiempo, impactando contra el árbol.

Uno de los hombres fue identificado, tenía 53 años.

Personal de Bomberos debió concurrir al lugar para retirar los cuerpos de las víctimas del interior del vehículo.

En la escena trabaja personal de Bomberos, Policía Científica y el Instituto Técnico Forense.

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