Una sola apuesta, un solo acierto tuvo el 5 de Oro millonario del miércoles 7 de octubre. El pozo principal tenía 151.113.477 de pesos, lo que en dólares serían alrededor de 3,7 millones (si se considera una cotización a 40 pesos).
Salió el 5 de Oro millonario y una sola apuesta se llevó más de 3 millones y medio de dólares
El 5 de Oro de este miércoles estaba acumulado, con un premio principal que superaba los 151 millones de pesos, más de 3,5 millones de dólares, que tuvo un solo acierto.
Un solo acierto que puede ser de una persona o un colectivo. En cualquier caso el premio es de los más grandes que se otorgaron en la historia del 5 de Oro.
Y de acuerdo a los datos oficiales, la combinación ganadora se vendió en la Agencia 2 del departamento de Treinta y Tres:
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El pozo Revancha también tuvo un solo acierto que ganó 25.477.386 pesos: más de 630.000 dólares. Este se vendió en la Agencia 8 de Durazno.
El pozo de Plata, en cambio, tuvo dos aciertos y repartió 1.879.784 pesos.
Estos son los números ganadores:
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