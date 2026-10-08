RECIBÍ EL NEWSLETTER
POZO MULTIMILLONARIO

Salió el 5 de Oro millonario y una sola apuesta se llevó más de 3 millones y medio de dólares

El 5 de Oro de este miércoles estaba acumulado, con un premio principal que superaba los 151 millones de pesos, más de 3,5 millones de dólares, que tuvo un solo acierto.

dinero-billetes-pesos

Una sola apuesta, un solo acierto tuvo el 5 de Oro millonario del miércoles 7 de octubre. El pozo principal tenía 151.113.477 de pesos, lo que en dólares serían alrededor de 3,7 millones (si se considera una cotización a 40 pesos).

Un solo acierto que puede ser de una persona o un colectivo. En cualquier caso el premio es de los más grandes que se otorgaron en la historia del 5 de Oro.

Y de acuerdo a los datos oficiales, la combinación ganadora se vendió en la Agencia 2 del departamento de Treinta y Tres:

bomberos atendieron mas de 40 llamados por desprendimiento de techos, arboles y columnas caidas en varios departamentos
Seguí leyendo

Bomberos atendieron más de 40 llamados por desprendimiento de techos, árboles y columnas caídas en varios departamentos

El pozo Revancha también tuvo un solo acierto que ganó 25.477.386 pesos: más de 630.000 dólares. Este se vendió en la Agencia 8 de Durazno.

El pozo de Plata, en cambio, tuvo dos aciertos y repartió 1.879.784 pesos.

Estos son los números ganadores:

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet emitió advertencia naranja por tormentas puntualmente fuertes y/o severas para 11 departamentos
SE MANTIENE ALERTA AMARILLA

Inumet emitió advertencia naranja por tormentas puntualmente fuertes y/o severas para 11 departamentos
POZO MULTIMILLONARIO

Salió el 5 de Oro millonario y una sola apuesta se llevó más de 3 millones y medio de dólares
elecciones el 22 de noviembre

Elecciones en BPS: detalles de comicios obligatorios para jubilados, trabajadores y empresarios
MERCEDES, SORIANO

Joven de 22 años murió en Mercedes tras caer a un arroyo el auto en el que viajaba con otras cuatro personas
San antonio, canelones

Imputan a tres policías por homicidio y abuso de autoridad contra un hombre en Canelones

Te puede interesar

Foto: Subrayado, archivo.
investigación por drogas y armas

La Policía abatió a un hombre de 63 años durante un allanamiento en José Pedro Varela
Foto: Subrayado.
Juan acosta y aparicio saravia

Diez allanamientos en Marconi por rapiñas a taxistas y comerciantes: hay detenidos, entre ellos un adolescente
Foto: Subrayado.
Ataque

Apuñalaron a un hombre de 40 años en Punta de Rieles y está grave

Dejá tu comentario