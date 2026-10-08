Salió el 5 de Oro millonario y una sola apuesta se llevó más de 3 millones y medio de dólares

Una sola apuesta, un solo acierto tuvo el 5 de Oro millonario del miércoles 7 de octubre. El pozo principal tenía 151.113.477 de pesos, lo que en dólares serían alrededor de 3,7 millones (si se considera una cotización a 40 pesos).

Un solo acierto que puede ser de una persona o un colectivo. En cualquier caso el premio es de los más grandes que se otorgaron en la historia del 5 de Oro.

Y de acuerdo a los datos oficiales, la combinación ganadora se vendió en la Agencia 2 del departamento de Treinta y Tres:

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El pozo Revancha también tuvo un solo acierto que ganó 25.477.386 pesos: más de 630.000 dólares. Este se vendió en la Agencia 8 de Durazno.

El pozo de Plata, en cambio, tuvo dos aciertos y repartió 1.879.784 pesos.

Estos son los números ganadores: