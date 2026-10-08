Jefe de Policía sostuvo que trabajan para garantizar respuestas "inmediatas" ante casos de homicidios

"Esa incidencia de homicidios que se dio en diferentes barrios de la ciudad no tenían relación uno con el otro, y lo que podemos decir es que en el día de hoy, donde tenía incidencia sobre un homicidio que hubo en el barrio Villa Española, se hicieron más de 20 allanamientos en torno a la jurisdicción de la Seccional 17 y la 13. Lo que respecta a Marconi y Villa Española, y los equipos están trabajando ahí. Hay detenidos. Algunos estaban requeridos por rapiña y en otros, estamos bajo relevar la evidencia", explicó Alfredo Clavijo.