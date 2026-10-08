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MONTEVIDEO

Jefe de Policía sostuvo que trabajan para garantizar respuestas "inmediatas" ante casos de homicidios

También valoró el préstamo de las tanquetas por parte del Ministerio de Defensa. "Todo elemento de protección para nuestros funcionarios es fundamental", dijo.

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El jefe de Policía de Montevideo se refirió a los últimos homicidios y aseguró que los equipos están trabajando para garantizar respuestas inmediatas.

"Esa incidencia de homicidios que se dio en diferentes barrios de la ciudad no tenían relación uno con el otro, y lo que podemos decir es que en el día de hoy, donde tenía incidencia sobre un homicidio que hubo en el barrio Villa Española, se hicieron más de 20 allanamientos en torno a la jurisdicción de la Seccional 17 y la 13. Lo que respecta a Marconi y Villa Española, y los equipos están trabajando ahí. Hay detenidos. Algunos estaban requeridos por rapiña y en otros, estamos bajo relevar la evidencia", explicó Alfredo Clavijo.

Afirmó que ante los casos como los que han ocurrido la acción de la policía es "inmediata".

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Clavijo también valoró el préstamo de dos vehículos blindados por parte del Ministerio de Defensa. "Todo elemento de protección para nuestros funcionarios es fundamental. Tenemos dos equipos, como nos pasa con los nuestros, nos mandaron otros, porque hay necesidades de ese equipamiento".

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