Elecciones en BPS: detalles de comicios obligatorios para jubilados, trabajadores y empresarios el 22 de noviembre

La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, se refirió este miércoles a las elecciones de los directores sociales que se desarrollarán el domingo 22 de noviembre.

Pardo recordó que son tres padrones: jubilados, trabajadores y empresarios, y que puede darse el caso de personas que tengan que votar en más de un orden.

Hasta el 14 de setiembre, hubo plazo para presentar reclamos y el padrón ya está cerrado. Próximamente, el BPS habilitará la consulta al padrón electoral para saber dónde se vota .

Pardo indicó que el voto es obligatorio y destacó la elección del representante social en el Directorio del BPS con vos y voto. "Está bueno que la gente sepa que tiene que ir a votar el 22 de noviembre", remarcó.

Valoró las representaciones sociales como una forma de canalizar las demandas de los diferentes colectivos, y como el proceso para arribar a decisiones más democráticas y con amplios consensos en la construcción de institucionalidad. El BPS celebra los 34 años de los representantes sociales en el directorio.