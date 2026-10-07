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FUNCIONARÁN TRES PADRONES

Elecciones en BPS: detalles de comicios obligatorios para jubilados, trabajadores y empresarios el 22 de noviembre

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, recordó que son tres padrones, y que puede darse el caso de personas que tengan que votar en más de un orden.

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La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, se refirió este miércoles a las elecciones de los directores sociales que se desarrollarán el domingo 22 de noviembre.

Pardo recordó que son tres padrones: jubilados, trabajadores y empresarios, y que puede darse el caso de personas que tengan que votar en más de un orden.

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Pardo indicó que el voto es obligatorio y destacó la elección del representante social en el Directorio del BPS con vos y voto. "Está bueno que la gente sepa que tiene que ir a votar el 22 de noviembre", remarcó.

Valoró las representaciones sociales como una forma de canalizar las demandas de los diferentes colectivos, y como el proceso para arribar a decisiones más democráticas y con amplios consensos en la construcción de institucionalidad. El BPS celebra los 34 años de los representantes sociales en el directorio.

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