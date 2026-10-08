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Condenaron a "Betito" Suárez por lavado de activos y otros delitos, a tres años y ocho meses de cárcel

El delincuente fue detenido en noviembre de 2025, en el marco de 17 allanamientos por la Operación Iro, causa por la que hay otros ocho condenados.

Foto: Instagram. "Betito" Suárez.

Condenaron al delincuente "Betito" Suárez por posesión de estupefacientes, lavado de activos, uso de documento falso y estafa.

El delincuente debe cumplir una pena de tres años y ocho meses de cárcel. Además, le decomisaron cuatro vehículos de alta gama.

La condena se dio en el marco de la Operación Iro, a cargo de la Fiscalía de 3º Turno, por la que había ya ocho judicializados.

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Luis Alberto Suárez cumplía prisión preventiva y en abril fue imputado por esta causa, por lavado de activos.

Había sido detenido en noviembre de 2025 cuando la Policía hizo 17 allanamientos antidrogas.

Suárez tiene un importante prontuario delictivo, con varios ingresos a la cárcel por casos vinculados a drogas y otros delitos. Ahora, la tipificación es como autor penalmente responsable de un delito de Posesión de sustancias estupefacientes , un delito continuado de Lavado de activos , un delito de Uso de documento falso y un delito de Estafa , a la pena de 3 años y 8 meses de penitenciaría efectiva, y el decomiso de 4 vehículos de alta gama.

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