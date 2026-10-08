Imputan a tres policías por homicidio y abuso de autoridad contra un hombre en Canelones

La Justicia imputó en Canelones a tres policías por el homicidio de un hombre de 30 años y abuso de funciones. La víctima fue un hombre de 30 años que, el 21 de julio, fue trasladado en un patrullero.

La madre del fallecido denunció que, ese día, su hijo se descompensó tras consumir drogas en su casa de San Antonio. La mujer llamó al 911 y los efectivos lo trasladaron al hospital de San Ramón, de donde salió sin lesiones, según las primeras pericias.

Sin embargo, agregó la denunciante, cuando los policías lo devolvieron a su vivienda, le dijeron que iba a dormir por unos tres días. La mujer pensó que lo habían medicado; sin embargo, otro de sus hijos, notó que la víctima no respiraba. Estaba sin vida.

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Las investigaciones y el proceso judicial derivaron en una audiencia de formalización este miércoles, a cuya resolución accedió Subrayado. Tres policías fueron imputados por homicidio en concurso formal con un delito de abuso de autoridad, como autores.

Fueron enviados a prisión preventiva por 120 días (hasta febrero de 2027). Mientras, la Fiscalía sigue recolectando evidencias para avanzar en un eventual juicio y así conocer la sentencia definitiva. Las investigaciones siguen para establecer lo ocurrido.