Un policía de Caminera baleó a su hija de 21 años y lesionó a su hijo de 15 durante una discusión familiar

Un efectivo de Policía Caminera de 50 años baleó en el abdomen a su hija, una joven de 21, y lesionó en la cabeza a su hijo, un adolescente de 15 años, en un incidente familiar ocurrido en una casa de la ciudad de Santa Lucía.

En la madrugada del viernes, la Policía de Canelones fue alertada a través de una llamada al 911 sobre disparos de arma de fuego. Cuando el personal de la seccional 2ª y del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) llegó a la vivienda ubicada en Continuación Pecoche y Complejo Esperanza encontró a los dos hijos del hombre lesionados: la joven presentaba herida de bala, mientras que el adolescente una lesión en el cuero cabelludo.

De acuerdo a las primeras informaciones, ambos fueron lesionados en el marco de un incidente familiar. Se produjo una discusión durante la cual el hombre extrajo un arma de fuego, se generó un forcejeo y los dos hijos resultaron con lesiones.

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El hombre fue detenido y se le incautó el arma. En tanto, los lesionados fueron trasladados a centros de salud para recibir atención médica.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente. La Fiscalía dispuso que el funcionario policial quedara en calidad de detenido y se efectuaran los peritajes forenses y balísticos, así como el relevamiento de cámaras y la declaración de testigos.