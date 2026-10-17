Detuvieron en Entre Ríos a uno de los prófugos por el asalto al BROU de Pando en agosto

La Policía de Entre Ríos detuvo en la madrugada de este sábado a Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años, uno de los uruguayos requeridos por el robo al Banco República (BROU) de Pando, ocurrido el 24 de agosto, cuando delincuentes se robaron 90.000 euros, 70.000 dólares y 10 millones de pesos.

Cuba Vignolo fue detenido durante un control policial en el puesto Brazo Largo con dos armas de fuego con la numeración suprimida, 427 gramos de cocaína, siete teléfonos celulares y dinero en distintas monedas, informó la Policía de Entre Ríos.

Tenía pedido de captura internacional de Interpol por el robo al banco y por un homicidio ocurrido en marzo en Montevideo, cuando un hombre de 36 años que vivía en la calle fue muerto de un disparo en el abdomen en Alfredo García Morales y Abayubá, en el Reducto .

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El delincuente fue el que entró a cara descubierta en la sucursal bancaria.

A la hora 17:47 del lunes 24 de agosto cinco delincuentes llegaron en un auto de alta gama, marca Mercedes Benz, requerido por robo desde el año pasado. Uno de los ocupantes del vehículo, Inti Camilo Cuba Vignolo, se bajó a cara descubierta y sin guantes y un minuto más tarde, 17:48, ingresaron al banco tres más, con la cara cubierta y con guantes.

Los individuos redujeron a la seguridad, resultando uno de ellos lesionado en la cabeza debido a un culatazo. A las 17:49 se retiraron con la rapiña consumada.

Los delincuentes se llevaron 10 millones de pesos, 70.000 dólares y 90.000 euros. En dólares, el robo asciende a cerca de 420.000, según el tipo de cambio.

Tras el asalto, los ladrones escaparon en el auto de alta gama. El vehículo fue chocado y abandonado en Barros Blancos. Luego intentaron, sin éxito, robar otro auto que estaba estacionado en el jardín de una casa. Finalmente, le quitaron la camioneta a un conductor que pasaba por el lugar y escaparon.

Por este caso, fueron imputados dos hombres, de 43 y 45 años. El primero, por la rapiña, entre otros delitos, era el conductor del auto en el que fugaron. El otro fue imputado por armas que tenía cuando lo detuvieron en el marco de la investigación. Otro, de 43 años, fue imputado por encubrimiento.