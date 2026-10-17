RECIBÍ EL NEWSLETTER
CAMBIOS AL PROYECTO

Orsi aseguró que "hay avances" con HIF Global y en los próximos 15 días "tendríamos algún acercamiento más"

"Hubo algunos cambios interesantes, pero que apuntan a lo mismo. Esto es energía vinculada a un par de productos, hidrógeno en un caso y datos en otro", afirmó el presidente.

orsi-hif-global-avances

El presidente Yamandú Orsi aseguró este viernes que hay avances en la negociación con la empresa HIF Global para la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde en el departamento de Paysandú.

"Sí, hay avances. Ahora, en estos próximos 15 días, tendríamos algún acercamiento más", afirmó el mandatario al ser consultado sobre el tema tras participar en la reapertura del Frontón Real de San Carlos en Colonia.

"Hubo algunos cambios interesantes, pero que apuntan a lo mismo. Esto es energía vinculada a un par de productos, hidrógeno en un caso y datos en otro", indicó. El presidente fue consultado sobre si los cambios apuntaban a la generación de energía propia, y aseguró que "eso siempre estuvo, lo que ahora se concreta bastante más".

El presidente Orsi con el ministro de Desarrollo Social, la presidenta del BPS y demás jerarcas. Foto: imágenes cedidas por Presidencia.
Seguí leyendo

Orsi reunió al ministro de Desarrollo Social y a la presidenta del BPS por unificación de transferencias a familias de bajos ingresos

El mandatario recordó que hubo un cambio en la localización de la planta ante el requerimiento de Argentina, "creo que con una cuota de razón", sostuvo.

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, había reclamado el gobierno avances en la concreción del acuerdo y apuntó a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

Orsi también fue consultado sobre la definición de Solaria de radicar la inversión en Florida, Canelones y San José. "La energía que hay es una realidad. Tu no lo puedes hacer en cualquier lado porque precisas condiciones técnicas como para que eso sea posible", afirmó.

En Colonia, el presidente habló con el embajador de España en Uruguay y aseguró que "hay una linda expectativa" sobre la inversión de Solaria. "Es una empresa que ya la conocemos produce energía en Uruguay y ahora dan un paso más hacia la posibilidad de data center", remarcó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AFECTACIÓN COMERCIAL

Comerciantes de Paso Molino denuncian que hormigón debajo del viaducto afecta el estacionamiento y la actividad
RUTAS 8 Y 101

Patrullero que iba con sirenas encendidas abriendo paso a vehículo con una emergencia chocó a auto que se le cruzó
MINUTOS DESPUÉS DEL HECHO

Robaron la camioneta del director de Científica en barrio Reus y la Policía la recuperó en Flor de Maroñas
DETENIDOS EN UN BANCO

Condenaron a los tres hombres que intentaron cobrar un cheque robado en una bodega de Canelones
SINIESTRO 18 DE AGOSTO DE 2025

Chofer que atropelló a una pasajera de 82 años cuando se bajaba del ómnibus y le provocó la muerte fue condenado

Te puede interesar

No hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar el viaje a América Latina, afirmó el cirujano del papa
STEFANO MARGARITORA

"No hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar" el viaje a América Latina, afirmó el cirujano del papa
Orsi aseguró que hay avances con HIF Global y en los próximos 15 días tendríamos algún acercamiento más video
CAMBIOS AL PROYECTO

Orsi aseguró que "hay avances" con HIF Global y en los próximos 15 días "tendríamos algún acercamiento más"
Detuvieron en Entre Ríos a uno de los prófugos por el asalto al BROU de Pando en agosto
REQUERIDO POR RAPIÑA Y HOMICIDIO

Detuvieron en Entre Ríos a uno de los prófugos por el asalto al BROU de Pando en agosto

Dejá tu comentario