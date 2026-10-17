Orsi aseguró que "hay avances" con HIF Global y en los próximos 15 días "tendríamos algún acercamiento más"

El presidente Yamandú Orsi aseguró este viernes que hay avances en la negociación con la empresa HIF Global para la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde en el departamento de Paysandú.

"Sí, hay avances. Ahora, en estos próximos 15 días, tendríamos algún acercamiento más", afirmó el mandatario al ser consultado sobre el tema tras participar en la reapertura del Frontón Real de San Carlos en Colonia.

"Hubo algunos cambios interesantes, pero que apuntan a lo mismo. Esto es energía vinculada a un par de productos, hidrógeno en un caso y datos en otro", indicó. El presidente fue consultado sobre si los cambios apuntaban a la generación de energía propia, y aseguró que "eso siempre estuvo, lo que ahora se concreta bastante más".

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El mandatario recordó que hubo un cambio en la localización de la planta ante el requerimiento de Argentina, "creo que con una cuota de razón", sostuvo.

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, había reclamado el gobierno avances en la concreción del acuerdo y apuntó a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

Orsi también fue consultado sobre la definición de Solaria de radicar la inversión en Florida, Canelones y San José. "La energía que hay es una realidad. Tu no lo puedes hacer en cualquier lado porque precisas condiciones técnicas como para que eso sea posible", afirmó.

En Colonia, el presidente habló con el embajador de España en Uruguay y aseguró que "hay una linda expectativa" sobre la inversión de Solaria. "Es una empresa que ya la conocemos produce energía en Uruguay y ahora dan un paso más hacia la posibilidad de data center", remarcó.