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STEFANO MARGARITORA

"No hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar" el viaje a América Latina, afirmó el cirujano del papa

León XIV se encuentra en "unas condiciones absolutamente satisfactorias" y estará "plenamente recuperado" en "unos diez días más", aseguró Stefano Margaritora.

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El cirujano del papa León XIV, Stefano Margaritora, afirmó este sábado que "no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar" el viaje a América Latina. En la agenda del pontífice está prevista una visita a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

El papa, de 71 años, fue dado de alta este sábado del Hospital Gemelli, cinco días después de ser operado de un cáncer por el que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La cirugía de León XIV tuvo lugar a pocas semanas de la visita prevista a Sudamérica. Por el momento, el pontífice ha cancelado sus audiencias hasta el 20 de octubre y hay incertidumbre sobre la gira.

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El papa León XIV abandonó el hospital Gemelli de Roma, cuatro días después de haber sido operado de cáncer

El papa se encuentra en "unas condiciones absolutamente satisfactorias" y estará "plenamente recuperado" en "unos diez días más", declaró Margaritora a Vatican News.

El Vaticano informó que León XIV rezará el Ángelus el domingo desde la ventana del Palacio Apostólico con vista a la plaza de San Pedro, como es tradición.

Margaritora dijo que el tumor de León XIV fue descubierto de forma "fortuita" durante una radiografía abdominal de rutina, en la que apareció una "pequeña mancha" en el pulmón derecho.

Aunque calificó la intervención de "rutinaria", elogió la implicación del pontífice en su recuperación. "Se ha implicado en cuerpo y alma", afirmó.

FUENTE: Con información de AFP

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