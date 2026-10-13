Niño de 2 años se atragantó con una golosina y una policía lo salvó con la maniobra de Heimlich

Un niño de 2 años que se atragantó con una golosina fue salvado por una policía que aplicó la maniobra de Heimlich, informó el Ministerio del Interior.

La cabo Valeria Pintos fue quien le salvó la vida al niño, en el departamento de Artigas, el domingo a las 17:40 horas.

Sobre esa hora, la madre ingresó a la Seccional 1ª con el menor, que estaba sufriendo una obstrucción respiratoria, y la policía evitó el desenlace fatal.

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De acuerdo a lo testimoniado por la madre, el niño estaba jugando en la plaza “frente a la unidad policial cuando ingirió una golosina que le provocó la obstrucción”.

Allí, la funcionaria aplicó la técnica conocida como maniobra de Heimlich, “de forma inmediata. La efectiva maniobra permitió que el niño expulsara el objeto obstructor en cuestión de segundos, restableciendo su respiración normal y evitando un desenlace trágico”.

El niño fue evaluado y se encuentra “en perfecto estado de salud”.