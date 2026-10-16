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AFECTACIÓN COMERCIAL

Comerciantes de Paso Molino denuncian que hormigón debajo del viaducto afecta el estacionamiento y la actividad

Los comerciantes dijeron a Subrayado que la zona está deprimida hace tiempo y manifestaron preocupación por la zafra de diciembre.

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Comerciantes de Paso Molino piden que se mejore la disposición de la zona y que el hormigón debajo del viaducto afecta la actividad comercial.

"Esta plataforma donde estamos parados nos quitan las posibilidades de estacionamiento para los comercios, eso está afectando que la zona está deprimida. Viene mucha gente discapacitada que no puede dejar el auto. Esto está afectando el funcionamiento de una zona que ya viene deprimida hace tiempo", dijo uno de los comerciantes a Subrayado.

Y agregó: "El reclamo es ese, si bien la intendencia está haciendo gestiones, está esperando a la empresa y todo, estamos preocupados porque viene la zafra de diciembre (...) ya el año pasado fue un fracaso y este año no queremos que pase lo mismo".

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Otro de los comerciantes dijo que varios comercios tuvieron que cerrar por falta de estacionamiento y otros han perdido mucha clientela.

"Gente que venía del centro paraba, se cortaba el pelo, seguía hasta la casa y volvía al centro a trabajar (...) ha sido muy difícil realmente", contó.

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