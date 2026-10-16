Móvil policial que iba con sirenas encendidas abriendo paso a vehículo con una emergencia chocó a auto que se le cruzó

Un móvil policial que circulaba con las sirenas encendidas abriendo paso a un vehículo particular con una emergencia médica chocó con un auto que se le cruzó en la intersección de las rutas 8 y 101.

El conductor del móvil de la Unidad de Respuesta Policial, un hombre de 49 años, y la mujer de 48, que manejaba el vehículo que cruzó la intersección, resultaron con diversos traumatismos, fueron asistidos en el lugar por equipos médicos de emergencia y trasladados a centros de salud.

Las pruebas de alcoholemia a ambos conductores dio resultado cero. En el lugar, trabajó personal de Policía Científica en el relevamiento de la escena y efectivos de Policía Caminera.