Un móvil policial que circulaba con las sirenas encendidas abriendo paso a un vehículo particular con una emergencia médica chocó con un auto que se le cruzó en la intersección de las rutas 8 y 101.
Móvil policial que iba con sirenas encendidas abriendo paso a vehículo con una emergencia chocó a auto que se le cruzó
El siniestro de tránsito ocurrió en la intersección de las rutas 8 y 101.
El conductor del móvil de la Unidad de Respuesta Policial, un hombre de 49 años, y la mujer de 48, que manejaba el vehículo que cruzó la intersección, resultaron con diversos traumatismos, fueron asistidos en el lugar por equipos médicos de emergencia y trasladados a centros de salud.
Las pruebas de alcoholemia a ambos conductores dio resultado cero. En el lugar, trabajó personal de Policía Científica en el relevamiento de la escena y efectivos de Policía Caminera.
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