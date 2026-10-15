Chofer que atropelló a una pasajera de 82 años cuando se bajaba del ómnibus y le provocó la muerte fue condenado

El chofer de la línea 409 de Coetc, que el 18 de agosto de 2025 atropelló a una mujer de 82 años cuando se bajaba del ómnibus y le provocó la muerte, fue condenado a 20 meses de libertad a prueba.

El siniestro ocurrió sobre las 14 horas. La mujer viajaba en la unidad que tenía como destino Plaza España. Al llegar a la parada de Pinta y Lister en Lezica, la pasajera pretendió descender del ómnibus, pero el conductor no se percató de que la mujer no había bajado por completo y continuó la marcha.

La pasajera cayó al suelo y el vehículo le pasó por encima de las piernas. La víctima murió al día siguiente en una mutualista debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

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El 14 de mayo de 2026, el chofer, de 38 años, fue imputado por homicidio culposo a pedido de la fiscal de Flagrancia de 11º turno, Cecilia Bonsignore, con la obligación de fijar domicilio, cumplir arresto nocturno y la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículos.

En las últimas horas, se dictaminó la condena del conductor del ómnibus a 20 meses de prisión, que deberá cumplir en régimen de libertad a prueba. Los primeros dos meses serán de arresto domiciliario total, luego pasará a arresto nocturno. Además, deberá prestar servicio comunitario y la prohibición de conducir.

El hijo de la mujer fallecida, Jorge Lagos, que también es chofer de ómnibus habló con Subrayado tras la condena al conductor. Contó el periplo judicial que debió realizar con su propia investigación, con el testimonio de testigos y el relevamiento de cámaras de la zona como pruebas para determinar la responsabilidad del chofer.

"Siento un gran alivio" por la sentencia y valoró el de su familia y de amigos. Aseguró que no le guarda rencor al conductor y habló como chofer. "Como chofer de ómnibus, no salimos a la calle a matar gente, son cosas que pasan por negligencias nuestras cuando tenemos responsabilidad", dijo.

Lagos expresó conformidad con el fallo judicial y que le dará la posibilidad al chofer de Coetc de rehacer su vida.