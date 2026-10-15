RECIBÍ EL NEWSLETTER
SINIESTRO 18 DE AGOSTO DE 2025

Chofer que atropelló a una pasajera de 82 años cuando se bajaba del ómnibus y le provocó la muerte fue condenado

El conductor, de 38 años, deberá cumplir 20 meses de libertad a prueba. Jorge Lagos, hijo de la mujer fallecida, quien también es chofer de ómnibus, se refirió a la sentencia judicial.

mujer-accidente-omnibus-coetc-409

El chofer de la línea 409 de Coetc, que el 18 de agosto de 2025 atropelló a una mujer de 82 años cuando se bajaba del ómnibus y le provocó la muerte, fue condenado a 20 meses de libertad a prueba.

El siniestro ocurrió sobre las 14 horas. La mujer viajaba en la unidad que tenía como destino Plaza España. Al llegar a la parada de Pinta y Lister en Lezica, la pasajera pretendió descender del ómnibus, pero el conductor no se percató de que la mujer no había bajado por completo y continuó la marcha.

La pasajera cayó al suelo y el vehículo le pasó por encima de las piernas. La víctima murió al día siguiente en una mutualista debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

libertad a prueba para hombre que golpeo hasta desmayar a chofer de ucot: nos sentimos totalmente insatisfechos, dijo abogada
Seguí leyendo

Libertad a prueba para hombre que golpeó hasta desmayar a chofer de Ucot: "Nos sentimos totalmente insatisfechos", dijo abogada

El 14 de mayo de 2026, el chofer, de 38 años, fue imputado por homicidio culposo a pedido de la fiscal de Flagrancia de 11º turno, Cecilia Bonsignore, con la obligación de fijar domicilio, cumplir arresto nocturno y la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículos.

En las últimas horas, se dictaminó la condena del conductor del ómnibus a 20 meses de prisión, que deberá cumplir en régimen de libertad a prueba. Los primeros dos meses serán de arresto domiciliario total, luego pasará a arresto nocturno. Además, deberá prestar servicio comunitario y la prohibición de conducir.

El hijo de la mujer fallecida, Jorge Lagos, que también es chofer de ómnibus habló con Subrayado tras la condena al conductor. Contó el periplo judicial que debió realizar con su propia investigación, con el testimonio de testigos y el relevamiento de cámaras de la zona como pruebas para determinar la responsabilidad del chofer.

"Siento un gran alivio" por la sentencia y valoró el de su familia y de amigos. Aseguró que no le guarda rencor al conductor y habló como chofer. "Como chofer de ómnibus, no salimos a la calle a matar gente, son cosas que pasan por negligencias nuestras cuando tenemos responsabilidad", dijo.

Lagos expresó conformidad con el fallo judicial y que le dará la posibilidad al chofer de Coetc de rehacer su vida.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Robo millonario

Tres detenidos por robo millonario a una bodega en Canelones: quisieron cobrar cheque por $400.000 en un banco
HAY 70 ESTAFADOS

Agencia de viajes acusada de estafa sigue vendiendo pasajes para marzo del 2027, aseguró damnificada
TRÁNSITO EN MONTEVIDEO

IMM relocaliza cinco radares que multan exceso de velocidad: ¿Cuáles son y dónde pasarán a ubicarse?
Durante un allanamiento

Hallan un hombre encadenado dentro de una boca en Peñarol y remueven el predio en busca de cuerpos enterrados
RUTA 3 EN PAYSANDÚ

Conductor de una camioneta murió y su acompañante resultó lesionado tras chocar de atrás con un camión

Te puede interesar

Cifras de delitos: Negro dijo que va a haber un incremento de los homicidios en el tercer trimestre video
ANTICIPÓ BAJA EN DEMÁS DELITOS

Cifras de delitos: Negro dijo que "va a haber un incremento de los homicidios" en el tercer trimestre
Chofer que atropelló a una pasajera de 82 años cuando se bajaba del ómnibus y le provocó la muerte fue condenado video
SINIESTRO 18 DE AGOSTO DE 2025

Chofer que atropelló a una pasajera de 82 años cuando se bajaba del ómnibus y le provocó la muerte fue condenado
Vuelven las heladas agrometeorológicas y noviembre arranca con intenso calor, adelantó Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Vuelven las heladas agrometeorológicas" y "noviembre arranca con intenso calor", adelantó Nubel Cisneros

Dejá tu comentario