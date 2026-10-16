Condenaron a los tres hombres que intentaron cobrar un cheque robado en una bodega de Canelones

Tres personas fueron condenadas este viernes por maniobras realizadas con los cheques robados en la madrugada del lunes en la bodega Rosés, cerca de Sauce, en Canelones. Los tres hombres habían sido detenidos el miércoles cuando intentaron cobrar uno de los cheques por 400.000 pesos.

Un hombre, de 39 años, sin antecedentes penales, fue condenado por receptación a diez meses de libertad a prueba. En tanto, los otros dos, de 26 y 43 años, fueron condenados por receptación y estafa a doce meses de prisión efectiva. Ambos tenían antecedentes penales por hurto.

La fiscal de Toledo, Nancy Granja, indicó que la vinculación con el robo es que uno de ellos depositó cheques en una cuenta personal. El dinero fue acreditado y cuando pretendió cobrar el dinero, los funcionarios del banco sospecharon, examinaron los movimientos de la cuenta, advirtieron la maniobra y llamaron a la Policía.

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Por el momento, no se los puede vincular que hayan sido los autores del hurto, dijo la fiscal. La investigación continúa.

DETENCIÓN

Los tres hombres fueron detenidos el miércoles de tarde por policías de la Zona Operacional II cuando pretendieron cobrar un cheque por 400.000 pesos en un banco ubicado en 8 de Octubre y Larravide, en Montevideo.

A la sucursal ingresó uno de ellos, mientras que otros dos lo esperaban afuera, en un auto Peugeot.

Según supo Subrayado, a una de las funcionarias del banco le llamó la atención la suma que el hombre pretendía cobrar, por lo que revisó los números de serie de los hurtados en la bodega y coincidían. Enseguida, llamó a la Policía.

Policías que llegaron al lugar observaron que un auto esperaba afuera e hicieron una vigilancia discreta. Sin embargo, al advertir la presencia policial, los dos ocupantes del vehículo huyeron por Larravide. Fueron perseguidos durante cuatro cuadras pero fueron detenidos por la Policía en Juan Morelli y Lindoro Forteza.

El hombre de 39 años fue el que ingresó al banco. El día anterior, afirmó que cobró un cheque de 192.000 pesos y que lo hizo porque le ofrecían pagarle 7.000 por cada 100.000 pesos cobrados.

Durante el procedimiento, los policías incautaron dos chequeras de banco, tres cheques, dos celulares y el auto utilizado.

ROBO

En la madrugada del lunes, delincuentes ingresaron a las oficinas de la bodega, anularon la alarma y taparon las cámaras de vigilancia. Rompieron dos cajas fuertes y robaron dinero en efectivo y cheques.

El dueño de la bodega, Pablo Rosés, dijo a Subrayado que el robo fue entregado y que el sistema de alarmas y vigilancia no funcionó.

"Sin lugar a dudas esto fue vendido", afirmó Rosés, y agregó: "Las alarmas no sonaron, eso es rarísimo. El sistema nunca funcionó, esa es la realidad, incluso tenemos guardia de seguridad y ni se enteró de lo sucedido".

Rosés denunció ante la Policía que los delincuentes robaron 30 millones de pesos, entre el efectivo y los cheques.

"Sabían bien lo que estaban haciendo, el dato fue bien dado", expresó el empresario, y recordó que en 2024 ya había sido asaltado.

El jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo, brindó detalles sobre la investigación que permitió detener a los sospechosos del robo a la bodega.