La camioneta del Ministerio del Interior que utiliza el director de Policía Científica, Fernando Noble, fue robada en la noche de este viernes en las inmediaciones de de Inca y Justicia en el barrio Reus, y recuperada en Flor de Maroñas.
Robaron la camioneta del director de Científica en barrio Reus y la Policía la recuperó en Flor de Maroñas
El vehículo, que tenía la marca del ploteo de Científica en el capot, contaba con GPS, lo que permitió realizar un seguimiento y con el apoyo de las cámaras de videovigilancia dar con su ubicación minutos después.
El vehículo de la marca Mazda, que tenía la marca del ploteo de Científica en el capot, contaba con GPS, lo que permitió a la Policía realizar un seguimiento de su ubicación en tiempo real.
El robo de la camioneta fue reportado sobre las 20:55 horas de este viernes en jurisdicción de la seccional 4ª y a partir de ahí comenzó el trabajo de los efectivos del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II para dar con el vehículo.
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Con el posicionamiento del GPS y el relevamiento de cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior a través del Centro de Comando Unificado (CCU) se logró ubicar a la camioneta Flor de Maroñas.
Los efectivos de la URPM Zona II llegaron hasta inmediaciones de Ildefonso García entre Dr. Capdehourat y Gobernador Vigodet, donde sobre las 21:15 horas recuperaron el vehículo abandonado y sin ocupantes en su interior.
Personal de Policía Científica concurrió al lugar para realizar las pericias correspondientes, pero no encontró ningún elemento de relevancia para la investigación.
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