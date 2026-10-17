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MINUTOS DESPUÉS DEL HECHO

Robaron la camioneta del director de Científica en barrio Reus y la Policía la recuperó en Flor de Maroñas

El vehículo, que tenía la marca del ploteo de Científica en el capot, contaba con GPS, lo que permitió realizar un seguimiento y con el apoyo de las cámaras de videovigilancia dar con su ubicación minutos después.

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La camioneta del Ministerio del Interior que utiliza el director de Policía Científica, Fernando Noble, fue robada en la noche de este viernes en las inmediaciones de de Inca y Justicia en el barrio Reus, y recuperada en Flor de Maroñas.

El vehículo de la marca Mazda, que tenía la marca del ploteo de Científica en el capot, contaba con GPS, lo que permitió a la Policía realizar un seguimiento de su ubicación en tiempo real.

El robo de la camioneta fue reportado sobre las 20:55 horas de este viernes en jurisdicción de la seccional 4ª y a partir de ahí comenzó el trabajo de los efectivos del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II para dar con el vehículo.

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Con el posicionamiento del GPS y el relevamiento de cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior a través del Centro de Comando Unificado (CCU) se logró ubicar a la camioneta Flor de Maroñas.

Los efectivos de la URPM Zona II llegaron hasta inmediaciones de Ildefonso García entre Dr. Capdehourat y Gobernador Vigodet, donde sobre las 21:15 horas recuperaron el vehículo abandonado y sin ocupantes en su interior.

Personal de Policía Científica concurrió al lugar para realizar las pericias correspondientes, pero no encontró ningún elemento de relevancia para la investigación.

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