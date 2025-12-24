RECIBÍ EL NEWSLETTER
Kilómetro 3, capurro

Un peatón murió al ser atropellado por un ómnibus en los accesos a Montevideo

El accidente ocurrió en la mañana de este miércoles. Por ruta 1, hay un carril de salida obstruido y el tránsito está enlentecido.

Foto: Subrayado.

Un ómnibus atropelló a un peatón que resultó fallecido, en la mañana de este miércoles, en el kilómetro 3 de la ruta 1, a la altura de Capurro, en los accesos a Montevideo, informó Policía Caminera.

La víctima, un hombre mayor de edad y que vivía en la calle, según indicaron fuentes a Subrayado, no ha sido identificada. "El peatón habría intentado cruzar la vía de circulación siendo embestido por el ómnibus sobre el carril rápido contra el cantero central", señala la información oficial.

El accidente ocurrió sobre las ocho y media. El ómnibus es de transporte urbano, de la empresa Cutcsa, que se dirigía con pasaje hacia Santa Catalina, en el oeste de Montevideo. Entre los pasajeros no hubo lesionados, al igual que el chofer, que está ileso.

Conductor atropelló y mató a un ciclista en los accesos a Montevideo: fugó y lo busca la Policía

El carril rápido hacia el oeste está obstruido y el tránsito circula de forma enlentecida.

En el lugar no hay cámaras de videovigilancia que hayan captado el accidente, dijo el vocero de Caminera, Belso Rodríguez, por lo que las causas están aún por establecerse. “Esperamos que el peritaje de Policía Científica pueda dilucidar lo ocurrido”, expresó.

Trabajan en el lugar efectivos de Caminera y de Policía Científica, haciendo pericias.

Kilómetro 3, capurro

Un peatón murió al ser atropellado por un ómnibus en los accesos a Montevideo

