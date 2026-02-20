Tres personas atrapadas tras no respetar cartel e impactar contra un ómnibus y una columna, en la zona de Peñarol

Un siniestro de tránsito dejó a tres personas atrapadas tras el choque entre un coche de Cutcsa y un auto.

El ómnibus circulaba por Aparicio Saravia cuando el auto cruzó Humberto Sarrili, sin respetar el ceda el paso.

Con motivo del impacto, el vehículo chocó contra una columna del alumbrado público y el coche terminó incrustado en un árbol.

Seguí leyendo Una mujer de 51 años murió tras ser embestida por un ómnibus en 8 de Octubre y Teófilo Collazo

Personal de Bomberos retiró al conductor del auto que sufrió fractura expuesta, entre otras lesiones. En el vehículo circulaban dos personas más que también resultaron con heridas.

El conductor del coche no sufrió lesiones de gravedad.