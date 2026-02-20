Un siniestro de tránsito dejó a tres personas atrapadas tras el choque entre un coche de Cutcsa y un auto.
Tres personas atrapadas tras no respetar cartel e impactar contra un ómnibus y una columna, en la zona de Peñarol
El siniestro de tránsito ocurrió en la tarde de este viernes en Aparicio Saravia y Humberto Sarrili. Cuatro personas terminaron con lesiones de diversa entidad.
El ómnibus circulaba por Aparicio Saravia cuando el auto cruzó Humberto Sarrili, sin respetar el ceda el paso.
Con motivo del impacto, el vehículo chocó contra una columna del alumbrado público y el coche terminó incrustado en un árbol.
Personal de Bomberos retiró al conductor del auto que sufrió fractura expuesta, entre otras lesiones. En el vehículo circulaban dos personas más que también resultaron con heridas.
El conductor del coche no sufrió lesiones de gravedad.
