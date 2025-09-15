RECIBÍ EL NEWSLETTER
Avenida Belloni y Roma

Un patrullero de Educación Policial se accidentó en Flor de Maroñas: chocó con un camión

Uno de los policías sufrió un corte en la cabeza y fue trasladado al Hospital Policial. El conductor del camión resultó ileso.

Patrullero accidentado en Flor de Maroñas.

Foto: Subrayado. Patrullero accidentado en Flor de Maroñas.

Foto: Subrayado. Patrullero accidentado en Flor de Maroñas.

Un accidente de tránsito ocurrió en el mediodía de este lunes en el barrio Flor de Maroñas, Montevideo. Un patrullero de Educación Policial que circulaba por calle Roma, chocó contra un camión que lo hacía por avenida Belloni.

Los cadetes (estudiantes de Policía) trasladaban a un hombre desde un refugio del Mides y al llegar a Belloni chocaron con el camión. En ese vehículo, el único herido fue un policía; recibió un corte en la cabeza, fue trasladado al Hospital Policial y se encuentra fuera de peligro.

En tanto, el conductor del camión, resultó ileso. Quedó en el lugar aguardando por lo que dispongan las autoridades.

Foto: Presidencia. Hospital de Pando, Canelones.
Seguí leyendo

Discutió con un hombre y lo mató de un disparo en la cabeza en Barros Blancos; está detenido

La Policía no precisó si los cadetes circulaban con la sirena encendida.

A su vez, a una cuadra, en Juan Jacobo Rousseau y Belloni, ocurrió otro accidente, en simultáneo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
FLORIDA

"Hacete cargo Suprema Corte": hombre que subió a torre de 40 metros en reclamo de tenencia de su hijo, recibió llamada de Orsi
CERRO LARGO

Motociclista que intentó girar en U, fue embestido por una camioneta en ruta 8 y murió en el lugar
EN RAMÓN ANADOR Y BATLLE Y ORDÓÑEZ

Video: escapó en moto de un control policial por picadas, cruzó con luz roja, chocó y murió
MALDONADO-CANELONES

Policía busca a dos delincuentes requeridos por el homicidio de Playa Verde; sospechoso quedó en libertad
SANTANDER Y RAMBLA EUSKAL ERRIA

Doble homicidio en Malvín Norte: dos hombres fueron asesinados y un menor está grave

Te puede interesar

Partido Nacional: Álvaro Delgado, presidente del Directorio.
REUNIÓN DEL DIRECTORIO

Partido Nacional le exige al ministro del Interior "medidas concretas" y no reuniones "de catarsis"
Foto: Subrayado. Perfumes tirados tras el robo piraña del viernes en Montevideo Shopping.
robo piraña en pocitos

Dos jóvenes a prisión y un adolescente al Inisa por el último robo piraña cometido en un shopping
Imagen: Ministerio del Interior.
tiene 47 años

Detuvieron en Canelones a uno de los requeridos por el homicidio de la joven en Playa Verde

Dejá tu comentario