Un patrullero de Educación Policial se accidentó en Flor de Maroñas: chocó con un camión

Patrullero accidentado en Flor de Maroñas. Foto: Subrayado. Patrullero accidentado en Flor de Maroñas.

Un accidente de tránsito ocurrió en el mediodía de este lunes en el barrio Flor de Maroñas, Montevideo. Un patrullero de Educación Policial que circulaba por calle Roma, chocó contra un camión que lo hacía por avenida Belloni.

Los cadetes (estudiantes de Policía) trasladaban a un hombre desde un refugio del Mides y al llegar a Belloni chocaron con el camión. En ese vehículo, el único herido fue un policía; recibió un corte en la cabeza, fue trasladado al Hospital Policial y se encuentra fuera de peligro.

En tanto, el conductor del camión, resultó ileso. Quedó en el lugar aguardando por lo que dispongan las autoridades.

La Policía no precisó si los cadetes circulaban con la sirena encendida. A su vez, a una cuadra, en Juan Jacobo Rousseau y Belloni, ocurrió otro accidente, en simultáneo.

