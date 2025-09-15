Un accidente de tránsito ocurrió en el mediodía de este lunes en el barrio Flor de Maroñas, Montevideo. Un patrullero de Educación Policial que circulaba por calle Roma, chocó contra un camión que lo hacía por avenida Belloni.
Un patrullero de Educación Policial se accidentó en Flor de Maroñas: chocó con un camión
Uno de los policías sufrió un corte en la cabeza y fue trasladado al Hospital Policial. El conductor del camión resultó ileso.
Los cadetes (estudiantes de Policía) trasladaban a un hombre desde un refugio del Mides y al llegar a Belloni chocaron con el camión. En ese vehículo, el único herido fue un policía; recibió un corte en la cabeza, fue trasladado al Hospital Policial y se encuentra fuera de peligro.
En tanto, el conductor del camión, resultó ileso. Quedó en el lugar aguardando por lo que dispongan las autoridades.
Seguí leyendo
Discutió con un hombre y lo mató de un disparo en la cabeza en Barros Blancos; está detenido
La Policía no precisó si los cadetes circulaban con la sirena encendida.
A su vez, a una cuadra, en Juan Jacobo Rousseau y Belloni, ocurrió otro accidente, en simultáneo.
Temas de la nota
Lo más visto
FLORIDA
"Hacete cargo Suprema Corte": hombre que subió a torre de 40 metros en reclamo de tenencia de su hijo, recibió llamada de Orsi
CERRO LARGO
Motociclista que intentó girar en U, fue embestido por una camioneta en ruta 8 y murió en el lugar
EN RAMÓN ANADOR Y BATLLE Y ORDÓÑEZ
Video: escapó en moto de un control policial por picadas, cruzó con luz roja, chocó y murió
MALDONADO-CANELONES
Policía busca a dos delincuentes requeridos por el homicidio de Playa Verde; sospechoso quedó en libertad
SANTANDER Y RAMBLA EUSKAL ERRIA
Dejá tu comentario