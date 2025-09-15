Cuatro fallecidos en dos accidentes de tránsito, uno en la Interbalnearia y otro en ruta 12

Cuatro personas murieron en dos accidentes de tránsito el domingo de noche en Canelones. Dos en la ruta Interbalnearia y dos más en la ruta 12 .

El primero fue a las 21:20 en el kilómetro 78 y medio de la Interbalnearia, en la zona de Jaureguiberry.

Allí el accidente fue entre dos autos, uno que iba por la ruta hacia el este y otro que intentaba cruzar la carretera hacia el norte.

El auto que cruzaba la ruta (el gris) fue embestido por el vehículo que iba hacia el este (el rojo).

“En el automóvil que pretendió cruzar fallecen sus dos ocupantes en el lugar, resultando estos despedidos del vehículo, un hombre de 54 años y otro mayor de edad aún sin identificar”, dice el informe primario de Policía Caminera.

“El vehículo que se desplazaba hacia el este lo hacía con dos ocupantes resultando ambos lesionados, a su conductor de 43 años se le diagnosticó trauma cerrado de abdómen y posible fractura costal derecha; su acompañante de 26 años presenta politrauma cervical”, agrega el informe oficial. Ambos fueron trasladados de urgencia a un centro de salud.

Accidente fatal en ruta 12

El segundo accidente en la noche del domingo ocurrió a la hora 22:15, en el kilómetro 80 y medio de la ruta 12.

Un auto que circulaba de Tala hacia San Ramón despistó y volcó fuera de la ruta. “El vehículo se incendia, falleciendo sus dos ocupantes calcinados en el interior del mismo”, dice el informe de Policía Caminera.

Este informe indica que “finalizadas las actuaciones en el lugar, aún no había sido posible identificar a las víctimas”.