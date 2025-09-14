Policía busca a dos delincuentes requeridos por el homicidio de Playa Verde; sospechoso quedó en libertad

Dos hombres se encuentran requeridos por el homicidio ocurrido en Playa Verde en la madrugada del pasado viernes. Una joven de 26 años fue asesinada de dos disparos en el pecho.

José Carlos Machado González, de 32 años, y Richard Eduardo Ramírez Machado, de 47 años, vienen siendo buscados por la Policía en el departamento de Canelones y Maldonado.

Machado González cuenta con anotaciones como menor por varios delitos, mientras que Ramírez Machado tiene antecedentes por abigeato, hurto y retiro de dispositivo electrónico. Ambos son buscados, además, por un crimen ocurrido en Canelones.

Desde el Ministerio del Interior exhortan a la población a comunicarse al 911, al 0800 5000 o en la seccional más cercana, para el aporte de información.

El hombre que se encontraba detenido por el caso quedó en libertad en las últimas horas. Había sido intervenido en un allanamiento en el barrio La Falda, en Piriápolis, el viernes en la noche.

El caso

La víctima, de 26 años, estaba dentro de un auto en un estacionamiento de la playa y un hombre que se encontraba junto a ella dijo a la Policía que los autores fueron dos delincuentes en moto que le exigieron la billetera y le dispararon.

Tras ser herida, la víctima –de profesión enfermera– fue trasladada a un centro médico donde fue diagnosticada su muerte. En tanto, el hombre que la acompañaba, resultó ileso.

El crimen ocurrió en Rambla Costanera esquina Leonardo Olivera. Hasta allí concurrieron autoridades de la Jefatura de Maldonado, además de efectivos de la Policía Científica que hicieron pericias en la escena.