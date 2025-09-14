RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO-CANELONES

Policía busca a dos delincuentes requeridos por el homicidio de Playa Verde; sospechoso quedó en libertad

José Carlos Machado González, de 32 años, y Richard Eduardo Ramírez Machado, de 47 años, vienen siendo buscados por la Policía en el departamento de Canelones y Maldonado.

requeridos-playa-verde-
requerido-playa-verde
requerido-2-playa-verde

Dos hombres se encuentran requeridos por el homicidio ocurrido en Playa Verde en la madrugada del pasado viernes. Una joven de 26 años fue asesinada de dos disparos en el pecho.

José Carlos Machado González, de 32 años, y Richard Eduardo Ramírez Machado, de 47 años, vienen siendo buscados por la Policía en el departamento de Canelones y Maldonado.

Machado González cuenta con anotaciones como menor por varios delitos, mientras que Ramírez Machado tiene antecedentes por abigeato, hurto y retiro de dispositivo electrónico. Ambos son buscados, además, por un crimen ocurrido en Canelones.

hacete cargo suprema corte: hombre que subio a torre de 40 metros en reclamo de tenencia de su hijo, recibio llamada de orsi
Seguí leyendo

"Hacete cargo Suprema Corte": hombre que subió a torre de 40 metros en reclamo de tenencia de su hijo, recibió llamada de Orsi

Desde el Ministerio del Interior exhortan a la población a comunicarse al 911, al 0800 5000 o en la seccional más cercana, para el aporte de información.

El hombre que se encontraba detenido por el caso quedó en libertad en las últimas horas. Había sido intervenido en un allanamiento en el barrio La Falda, en Piriápolis, el viernes en la noche.

El caso

La víctima, de 26 años, estaba dentro de un auto en un estacionamiento de la playa y un hombre que se encontraba junto a ella dijo a la Policía que los autores fueron dos delincuentes en moto que le exigieron la billetera y le dispararon.

Tras ser herida, la víctima –de profesión enfermera– fue trasladada a un centro médico donde fue diagnosticada su muerte. En tanto, el hombre que la acompañaba, resultó ileso.

El crimen ocurrió en Rambla Costanera esquina Leonardo Olivera. Hasta allí concurrieron autoridades de la Jefatura de Maldonado, además de efectivos de la Policía Científica que hicieron pericias en la escena.

Temas de la nota

Lo más visto

Ministerio del Interior
CERRO LARGO

Motociclista que intentó "girar en u" fue embestido por una camioneta en ruta 8; murió en el lugar
SANTANDER Y RAMBLA EUSKAL ERRIA

Doble homicidio en Malvín Norte: dos hombres fueron asesinados y un menor está grave
FLORIDA

"Hacete cargo Suprema Corte": hombre que subió a torre de 40 metros en reclamo de tenencia de su hijo, recibió llamada de Orsi
TENSIÓN EN LA TEJA

Familia del imputado por el asesinato de "El Negro Kevin" denuncia amenazas de muerte y saqueo e incendio a su casa
MALDONADO-CANELONES

Policía busca a dos delincuentes requeridos por el homicidio de Playa Verde; sospechoso quedó en libertad

Te puede interesar

Policía busca a dos delincuentes requeridos por el homicidio de Playa Verde; sospechoso quedó en libertad
MALDONADO-CANELONES

Policía busca a dos delincuentes requeridos por el homicidio de Playa Verde; sospechoso quedó en libertad
Un hombre recibió un disparo en la cabeza tras una discusión con otro en Barros Blancos; buscan al agresor video
ESTE DOMINGO

Un hombre recibió un disparo en la cabeza tras una discusión con otro en Barros Blancos; buscan al agresor
Besozzi puede sufrir suspensión de la ciudadanía y quedar impedido de ejercer como intendente de Soriano video
SE DEFINE ESTE LUNES

Besozzi puede sufrir suspensión de la ciudadanía y quedar impedido de ejercer como intendente de Soriano

Dejá tu comentario